ZMW in Gießen appelliert, sparsam mit Trinkwasser umzugehen

Die 92. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke fand im Konzertsaal des Rathauses statt. (Foto: Ewert)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Wasser ist Leben – eine funktionierende Wasserversorgung lebenswichtig: Und diese sicherzustellen, ist Kernauftrag des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, die ihren Sitz in Gießen hat und fast 200 Mitarbeiter beschäftigt. Der ZMV ist ein überregional tätiges kommunales Unternehmen, das „alle Fragen rund ums Wasser abdeckt“ und sich als Spezialist für Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung versteht. Nahezu eine halbe Million Menschen werden vom ZMW mit Trinkwasser versorgt.

Mitglieder des Zweckverbandes sind 27 Städte und Gemeinden aus den drei Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Gießen und Lahn-Dill sowie die Landkreise selbst. Erstmals seit vielen Jahren fand die Verbandsversammlung – die 92. in der Geschichte des Verbandes – nicht in den Räumen der Zentrale im Teichweg 24 statt, sondern Corona-bedingt im Hermann-Levi-Konzertsaal des Rathauses in Gießen. Und das unter der Leitung des Vorsitzenden der Verbandsversammlung, des Bürgermeisters der Gemeinde Lahntal, Manfred Apell. Mit auf dem Vorstandspodium saßen Stadtallendorfs Bürgermeister Christian Somogyi als Zweckverbandsvorsitzender, Geschäftsführer Karl-Heinz Schäfer und die neu gewählte Schriftführerin Christine Dietrich, die als Nachfolgerin der langjährigen Schriftführerin Elke Dannewitz erstmals als Protokollantin amtierte.

Der – im Ergebnis zufriedenstellende – Geschäftsverlauf des Jahres 2019 des ZMW, die daraus sich ergebende einstimmige Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung und der Halbjahresbericht 2020 des Geschäftsführers Karl-Heinz Schäfer waren die wichtigsten der insgesamt elf abzuarbeitenden Tagesordnungspunkte. Das Jahresergebnis 2019 nach Steuern weist einen Gewinn in Höhe von 670 000 Euro aus, der zu einem guten Drittel zur Minderung der Verluste aus den Vorjahren verwendet wird. Dass der Gewinn deutlich geringer als in 2018 ausfiel, ist laut Schäfer einer 800 000 Euro teuren notwendigen Baumaßnahme im Bereich der Stadt Wetzlar geschuldet.

In Sachen Wasserverbrauch habe das Jahr 2019 das Trockenjahr 2018 nochmals „getoppt“: 2019 wurden seitens des ZMW 680 000 Kubikmeter mehr – insgesamt fast 22 Millionen Kubikmeter – an die Endverbraucher geliefert, was zugleich den Umsatz um 408 000 Euro steigerte. Die Bilanzsumme stieg um 4,1 auf 74,6 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2019. Knapp 9,2 Millionen Euro investierte der ZMW in das Anlagevermögen der Mitglieder und Kunden. Durch Erhalt und Sanierung von Versorgungsanlagen, die laut Geschäftsführer Schäfer teils 50 und 60 Jahre alt sind, muss die Trinkwasserversorgung auch weiterhin durch zahlreiche Maßnahmen gesichert werden. Im laufenden Jahr 2020 werden daher erneut rund zehn Millionen Euro investiert. Die Finanzlage des ZMW bezeichnete Schäfer als „weiterhin stabil“, ein Ergebnis, zu dem auch die externen Prüfer des Geschäftsjahres 2019 kommen, was auch durch die Erteilung des „uneingeschränkten Bestätigungsvermerks“ dokumentiert wurde.

Wasserverluste sind ein immerwährendes Thema. Bei den mittelhessischen Wasserwerken liegen sie bei etwa fünf Prozent des Wassergewinnungsvolumens. Etwa je zur Hälfte entfallen die Wasserverluste auf Rohrschäden und -brüche sowie auf die „arbeitserforderlichen“ Spülungen der Leitungsnetze. Nur fünf Prozent Wasserverluste sind laut Geschäftsführer Schäfer im Vergleich zu anderen Verbänden, Kommunen und dem Land Hessen insgesamt „eine sensationell gute Größenordnung“.

Auch im ersten Halbjahr 2020 ist laut Schäfer eine Steigerung der Netzabgabe von 1,4 Prozent oder 153 000 Kubikmeter zu verzeichnen. Dennoch scheine nicht das dritte Trockenjahr in Folge anzustehen, da die Netzabgabe im Juni 2020 im Vergleich zum Vorjahres-Juni wohl als Folge der „wettertechnischen Randbedingungen“ deutlich niedriger ausgefallen sei. Ein „Feintuning“ des Förder-, Verteil- und Speichermanagements trägt laut Schäfer zur Stabilisierung der Trinkwasserversorgung, zu Nachhaltigkeit bei Förderung und Verbrauch bei.

Geschäftsführung, Vorstand und Mitglieder des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke appellieren an private wie institutionelle Verbraucher, grundsätzlich und weiterhin sparsam mit dem vorhandenen Trinkwasser umzugehen. Gerade auch angesichts gesunkener Grundwasserstände. Die Qualität des im ZMW-Geschäftsbereich geförderten Rohwassers und damit auch das an die Verbraucher weitergeleiteten Trinkwassers wird laut Schäfer „weiterhin als sehr gut angesehen“. Dabei stelle die Kontrolle der Wasserschutzgebiete – auch in Kooperation mit den Unteren Naturschutzbehörden – eine wichtige betriebliche Aufgabe dar.

Die Nitratgehalte des ZMW-geförderten Wassers liegen deutlich unterhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung, differieren allerdings je nach Förderstandort. So liegt der Nitratgehalt des Grundwassers im Einzugsbereich des Wasserwerks Stadtallendorf zwischen drei und 21 Milligramm pro Liter. Im Wasserwerk Wohratal bei Kirchhain zwischen 7,8 und 19,8 mg/l. Die gemessenen Nitratgehalte der „Insellagen“, also der zahlreichen Wassergewinnungsanlagen ohne einen direkten Anschluss an das Verbundsystem, liegen zwischen 1,0 mg/l (Brunnen Oberwetz) und 28,3 mg/l (Brunnen Oberrosphe). So konnte im Mai 2020 auch die vorsorgliche Desinfektion des Trinkwassers des gesamten Verbundsystems über die Wasserwerke Stadtallendorf und Wohratal eingestellt werden.