Zoll kontrolliert Paketdienstleister

GIESSEN (red/fod). Mehr als 2200 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) kontrollierten jetzt in einer bundesweiten Schwerpunktprüfung die Branche der Kurier-, Express- und Paketdienstleister. Dabei stellten Mitarbeiter des Hauptzollamts Gießen in 29 Fällen Unregelmäßigkeiten bei der Zahlung des Mindestlohnes fest. In 13 Fällen war die Anmeldung zur Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus arbeitete ein ukrainischer Fahrer eines polnischen Unternehmens ohne entsprechenden Aufenthaltstitel und Arbeitsgenehmigung, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Seit 1. Januar gilt in dieser Branche der allgemeine Mindestlohn von 9,35 Euro je Stunde. Überprüft wurde auch die Nachunternehmerhaftung, die seit dem 1. Juli gilt und die Erfüllung der Zahlungspflicht und Sozialversicherungsbeiträge regelt.