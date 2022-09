Zollhund Samy erschnüffelt in Gießen dickes Drogen-Paket

Zollhund Samy hatte in Gießen den richtigen Riecher. Fotos: Zoll Gießen

GIESSEN - Am 8. September haben Beamte des Hauptzollamts Gießen bei der Kontrolle des internationalen Postverkehrs ein mit fast 15 Kilogramm Marihuana gefülltes Paket beschlagnahmt. Nach Auskunft des Zollfahndungsamts in Essen hatte Zollhund Samy den richtigen Riecher und zeigte zielgenau eine Holzkiste aus Spanien an. Der Versuch des Absenders, die Entdeckung durch in Lösungsmittel getränkte beigelegte Tücher zu verhindern, schlug fehl.

Das Paket mit den Drogen war an einen Empfänger in Rheine (NRW) gerichtet. Die zuständigen Fahnder des Zollfahndungsamts Essen übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Um nicht nur das Rauschgift aus dem Verkehr zu ziehen, sondern auch den Täter zu schnappen, stellte ein Kurier das Paket am 12. September in Rheine zu, natürlich unter Beobachtung der Essener Fahnder. Ein 34-jähriger Mann aus Rheine hatte die Sendung erwartet und nahm das Paket an. Kurz darauf nahmen ihn die Zollfahnder fest.

Straßenwert der sichergestellten Drogen liegt bei rund 142.000 Euro

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten ein bereits geöffnetes identisches Paket im Keller des Beschuldigten. Ein zweiter Zollhund spürte in den Wohnräumen noch weitere kleine Mengen Marihuana auf. Das Paket, das Marihuana, Verpackungsmaterial und diverse Datenträger wurden als Beweismittel sichergestellt.

Gegen den Beschuldigten ordnete das Amtsgericht Münster auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Münster Untersuchungshaft an. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel belief sich auf circa 142.000 Euro.

Laut dem Essener Zollfahndungsamt führen verdächtige Postsendungen aus dem Ausland immer wieder zu Ermittlungsverfahren und damit zu Wohnungsdurchsuchungen und Festnahmen. "Die Käufer und Verkäufer wiegen sich durch den anonymen Postversand in trügerischer Sicherheit", sagt Heike Sennewald, Pressesprecherin des Zollfahndungsamts Essen. "Die Straferwartung bei Entdeckung ist hoch. Drogenschmuggel, insbesondere gewerblich, ist kein Kavaliersdelikt!"