Zonta-Club Burg Staufenberg Gießen überreicht Spende in Höhe von 1400 Euro

GIESSEN - (ee). Seit mittlerweile 23 Jahren unterstützt der Zonta-Club Burg Staufenberg Gießen bereits die Sommerfreizeiten für Mütter mit Kindern der „Lebenshilfe“. Insgesamt 1400 Euro hat auch in diesem Jahr der Service Club berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen wieder dafür aufgewendet. Die Spenden über jeweils 700 Euro überreichte die Vize-Präsidentin des Clubs, Evelyn Goubeaud, gemeinsam mit der Vorsitzenden des Vereins der Freunde von Zonta International Dr. Sibylle Starzacher sowie Dr. Barbara Watz an den durch Roswitha Heller vertretenen „Familienunterstützenden Dienst“ der Lebenshilfe und an die Geschäftsführerin „Aktion-Perspektiven für junge Menschen und Familien“, Astrid Dietmann-Quurk.

Der Spendenbetrag kommt zum einen den Müttern zu Gute, die so dringend einer Ablenkung und Entspannung von ihren nie endenden Sorgen um die Entwicklung ihrer behinderten Kinder – gleich welchen Alters – bedürfen. Bereits seit drei Jahrzehnten gibt es dieses Angebot. Allerdings konnte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie die Familienfreizeit im Nordsee-Campus in Sankt Peter-Böhl (ehemaliges Haus Gießen) nicht durchgeführt werden, sodass die Spende für das kommende Jahr zurückgelegt wird. Der Verein Aktion-Perspektiven für junge Menschen und Familien bietet im August unter dem Motto „Kraft tanken für den (Familien-)Alltag“ ein Ferienseminar in der Familienferienstätte Flensungen im Vogelsberg für zwölf alleinerziehende Mütter mit 17 Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren an. Hier wird vor allem jungen Müttern die Möglichkeit geboten, die durch Familien- und Erwerbstätigkeit mehrfach belastet und alleinverantwortlich Versorgung, Pflege und Erziehung leisten, aus ihrem oft problembeladenen Alltag für kurze Zeit auszusteigen. Ziel ist es, sich wieder auf die eigenen Stärken zu besinnen, Schönes zu erleben, um zukünftig für sich und die Kinder besser sorgen zu können.

Aber auch für die Kinder wird ein pädagogisch wertvolles und spannendes Programm geboten. In diesem Jahr ist es ein Zirkusprojekt in altersgerechten Kleingruppen mit vielen Erlebnisse in der Natur. Für die Durchführung dieser Veranstaltung wurde ein Hygienekonzept entwickelt, das mit allen Teilnehmerinnen vorab ausführlich besprochen wird. Goubeaud verwies bei der Spendenübergabe nicht nur auf den Verzicht von Spendenschecks aufgrund der Coronapandemie, sondern auch auf die lange Tradition der Unterstützung durch den Zonta-Club: „Und dies ganz besonders in Zeiten, in denen sich viele junge Mütter in schwierigen Lebenssituationen befinden, im Balanceakt zwischen Familie, Beruf, Erziehung und Partnerschaft sowie der Verantwortung gegenüber der älteren Generation oft unter Druck geraten, der überfordert und krank machen kann.“