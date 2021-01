Zookauf unterstützt Rettungshundestaffel des DRK GIeßen

Das DRK konnte Entdeckerboxen für Welpen entgegennehmen. Foto: zookauf

GIESSEN - Derzeit ist die Not in vielen Tierheimen noch größer als in normalen Zeiten. Das war für das Team des Zookauf-Fachmarktes in Linden rund um die Geschäftsführer Gerhard Kerzmann und Adin Mulaimovic Grund genug, in der Vorweihnachtszeit eine Spendenaktion zu starten.

Kunden des im November neu eröffneten Marktes konnten Produkte erwerben, die sich zuvor das Tierheim sowie der Verein Katzenreich gewünscht hatten. Die Resonanz war überwältigend: "Es sind Spenden im Wert mehrerer hundert Euro zusammengekommen", freut sich Kerzmann. Inzwischen haben die Initiativen ihre Spenden entgegengenommen. Vertreterinnen beider Organisationen waren sichtlich erfreut über die Fortsetzung der Kooperation im Zeichen des Tierschutzes und über die unbürokratische Hilfe. Ebenfalls begeistert waren Mitglieder der DRK Rettungshundestaffel Gießen über Unterstützung. Das Deutsche Rote Kreuz setzt Rettungshunde zur Suche hilfsbedürftiger Personen ein. Die Hunde müssen dafür natürlich erst eine Ausbildung absolvieren und das fängt schon im Welpenalter an. Erst kürzlich hat die Staffel Welpenzuwachs bekommen.

Zur Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Helfer und ihrer Vierbeiner hat der Zookauf Linden Entdeckerboxen für Welpen gespendet. "Damit konnten wir auch hier einen kleinen Beitrag leisten, um die tolle Arbeit der Rettungshundestaffel anzuerkennen, die sich in ihrer Freizeit gemeinsam mit ihren Hunden für die gute Sache engagieren." Künftig wird der Zookauf Linden seine Aktivitäten in diesem Bereich weiter ausbauen.