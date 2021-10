Zu Besuch in Gießens erster "Mixologen-Bar"

Heißen die Gäste in Gießens erster Mixologen-Bar willkommen: Tanet Gürsoy (links) und Uwe Kranich mit den Mitarbeiterinnen Gabriela Zambrano, Alexa Blüher und Thalia Gräb (von links). Foto: Hopper

GIESSEN - Die Plockstraße ist um eine Location reicher: die Cocktailbar "Atelier - Mixology Club", die den Platz der "Brot- und Barzeit" eingenommen hat. Sie wirbt mit selbst gemachten Drinks, eigenen Events und einem sehr speziellen Ambiente. "Willkommen in der ersten Mixologen-Bar im Herzen Gießens". So präsentiert sich die neue Bar den Gießenern selbstbewusst auf ihrer Website. Was damit gemeint ist, verrät ein Blick auf die Getränke- und Speisekarte. Neben der klassischen Auswahl - regionale und internationale Spirituosen und Weine sowie Standardcocktails, dazu kleine Häppchen und Zigarren - werden im "Atelier" nämlich auch eigene "Signature-Drinks" angeboten. Gäste können also nicht nur die üblichen Caipirinhas, Mojitos oder Margaritas bestellen, sondern je nach Geschmack auch einen hauseigenen "Van Gogh" oder eine "Lady in Red" probieren. Grundlage der Cocktails sind selbst gemachte Zutaten. Dafür werden in einem kleinen Cocktaillabor eigene Sirups, Tinkturen, Ansätze, Bitters und Parfums hergestellt. "Es wird alles frisch zubereitet", verspricht Investor und Inhaber Uwe Kranich.

Dass das "Atelier" sich mitten in der Gießener Innenstadt befindet, ist kein Zufall. "Wir wollten unbedingt nach Gießen", erzählt Kranich. "Die Plockstraße ist schließlich die beliebteste und bekannteste Straße in der Stadt." Seine Bar verfügt über einen Innen- und einen Außenbereich. Wer sie betritt, bemerkt sofort die luxuriöse Einrichtung. Die Wände zieren kunstvolle Gemälde und riesige Spiegel, von der Decke hängen pompöse Kronleuchter. Überall stehen schicke Sessel. Alles glänzt und leuchtet, man fühlt sich in das Berlin der "Goldenen Zwanziger" zurückversetzt.

"Wir wollten mal etwas anderes versuchen", erzählt Kranich. Ein spezifisches Zielpublikum habe man dabei nicht im Kopf gehabt. Dass möglicherweise Studierende durch das luxuriöse Ambiente abgeschreckt werden könnten, ist ihm bewusst. Wer sich trotzdem hineintraut, solle jedoch vom Konzept überzeugt werden. "Wir bewegen uns mit unseren Preisen in einem absolut normalen Rahmen", erklärt der Inhaber. Durch die Leitung mehrerer regionaler Rewe-Märkte bringt Kranich bereits entsprechende Vorerfahrung mit. Zur Seite steht ihm sein Freund und Geschäftspartner Tanet Gürsoy. Er kümmert sich als Bartender vor Ort um die täglichen Abläufe. Zusammen beschäftigen die beiden vier weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für den Social-Media-Auftritt, den Service und das Mixen der Cocktails sorgen.

Die Entstehung des "Ateliers" ging maßgeblich auf Kranich zurück. Er habe "während der Pandemie gemerkt, dass man sich breit aufstellen muss". Als nach der Schließung der "Brot- und Barzeit" im vergangenen Jahr eine Ladenfläche in der Plockstraße frei wurde, hat er sich beworben. Während der Corona-Pandemie eine Bar zu eröffnen, war dabei Wagnis und Chance zugleich. "Klar war das ein Risiko", so Kranich. "Aber Geschäftsleben funktioniert ohne Risiko nicht." Damals sei außerdem bereits abzusehen gewesen, dass alsbald wieder ein gewisser Normalzustand eintritt.

"Wir haben damit gerechnet, dass die Leute ausgehungert sind und wieder Party machen wollen", so der Inhaber. Die schwierigen Umstände haben dem "Atelier" in gewisser Hinsicht möglicherweise sogar geholfen. "Ohne Corona hätte es für die Fläche bestimmt 150 Bewerber gegeben. So waren es um die 30", erklärt Kranich. "Wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, hätte ich schlechte Karten gehabt." Letztendlich wurde die Fläche zum 1. März angemietet, drei Monate später folgte die Eröffnung. Neben dem regulären Betrieb werden seitdem "Tasting-Abende" für Wein und Gin sowie Cocktail-Schulungen angeboten. Jeden Donnerstag lädt das "Atelier" außerdem zu einer "After-Work-Party" mit eigens engagierten DJs ein.

Die bisherigen Erfahrungen sind laut Kranich überwiegend positiv. "Es macht richtig Spaß. Die Entscheidung, sich in Gießen niederzulassen, war richtig." Man sei insgesamt "super zufrieden". Der Innenbereich sei im Rahmen der geltenden Maßnahmen bereits sehr gut besucht. Sobald wie möglich wolle man die Auslastung weiter steigen. Kranich blickt in die Zukunft: "Wir wollen uns hier festigen und coole Partys feiern."