Zu Ehren der "großen Bewahrerin"

Einblicke ins Innerste der "Königin der Instrumente": Die Euleorgel wurde zum sechsten Geburtstag mit einem großen Programm gefeiert.

GIESSEN - Zwei fulminante Orgelkonzerte und einen erhellenden Film zu ihrer Entstehung bot am Samstag die Orgelnacht zum sechsten Geburstag der Euleorgel in der Gießener Bonifatiuskirche. Zu Beginn präsentierten sich Schüler des Regionalkantors Michael Gilles unter dem Motto "Junge Talente in Concert". Den Anfang machte Helena Schmitt aus Gießen mit Leon Boellmanns "Introduktion aus der Suite gothique". Das Werk präsentierte sich bei choralhaften melodischen Zügen in starker akkordischer Klangmassierung, die von der Organistin gut gestaltet wurde. In avancierter Harmonik wies das Stück teilweise dialogische Züge auf. Dabei schlug sie gekonnt einen großen Spannungsbogen von den Anfangstakten bis zum Ende der Introduktion.

Anschließend interpretierte Jonathan Beyer aus Marburg Dietrich Buxtehudes Choralvorspiel "Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn". Nach fanfarenhaftem Beginn zeigte es den Choral in polyphoner Umspielung, einen kompositorischen Zug, den der Musiker meisterhaft zum Klingen brachte. Beyer meisterte die Komposition transparent und klangschön bei ausgeprägter dynamischer Differenzierung.

Die Neukomposition zum Tag der Orgel "Toccata piccola" von Bernhard Herzog kombiniert anschließend Anklänge an Louis Viernes Stück "Le Carillon de Westminster" und Richard Wagners "Rheingold". Das Stück ist effektvoll geschrieben und seine gekonnte Interpretation stellte ohne Zweifel einen Höhepunkt der Gießener Orgelnacht dar. Niklas Fischer aus Lich spielte Johann Sebastian Bachs "Präludium und Fuge in c-Moll BWV 549. Das Werk schwankt im Präludium meisterhaft zwischen Klangmassierung und -auflichtung; der Organist bewegte sich mit interpretatorischem Geschick zwischen diesen Polen. Die dreistimmige Fuge legte klanglich Zeugnis ab für die innere Unendlichkeit der Bachschen Musik.

Felix Mendelssohn Bartholdys zweiter Satz aus der zweiten Orgelsonate exponiert einen fließenden Klangstrom in romantischer Gestaltung, der von der Bachrezeption des Meisters kündet. Der Musiker interpretierte das Werk klangschön und mit strukturerhellendem Spiel. Vivien Hölscher wählte die engmaschige Polyphonie in Josef Gabriel Rheinbergers Trio gekonnt und klangprächtig. Jan Meinhardt setzte in seiner Interpretation des c-Moll Präludiums von Bach deutlich andere Akzente als sein Vorgänger. Im Ganzen war seine Interpretation luzider und transparenter. Jonathan Pilatz drückte mit Jacques Nicolas Lemenes Fanfare für Orgel reine Lebensfreude aus.

Anschließend ging es ausnahmsweise mit Bild und Ton gleichzeitig weiter. Gezeigt wurde der Film "Himmlischer Klang über Generationen - Eine Orgelbauerfamilie mit Geschichte". Erzählt wird darin von der Fertigung und Montage des Gießener Instruments der 1872 gegründeten Firma Hermann Eule aus dem ostsächsischen Bautzen. Hans Eule sagte einmal: "Für mich ist die Orgel die große Bewahrerin." Pfarrer Hans-Joachim Wahl sieht in jeder Orgel einen Ausdruck des Glaubens der Kirchengemeinde an ihre Zukunft. Zu sehen war in dem Film etwa, wie die Orgelpfeifen gegossen und geschnitten wurden. Gesteuert wird das Orgelspiel über einen Spieltisch, der auf Computerbasis funktioniert. Die Euleorgel in Gießen hat 2600 Pfeifen und über 40 Register - und ist wie alle anderen Instrumente ihres Ranges ein Original.

Abschließend spielte Professor Thomas Lennartz aus Leipzig zu später Stunde das Festkonzert mit fulminanter Klangdramaturgie.