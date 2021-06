Zu Ehren von Jossi Stern Weißesche im Stadtpark Gießen gepflanzt

Astrid Eibelshäuser und Marion Balser mit Mitgliedern des Partnerschaftsvereins bei der Baumpflanzung zu Ehren von Josef Stern. Am 15. Juni wäre er 100 Jahre alt geworden. Foto: Kremer

GIESSEN - "Als Zeichen der Wertschätzung und tiefen Freundschaft" hat der "Partnerschaftsverein Gießen - Netanya e. V." zu Ehren des vor zwei Jahren verstorbenen Josef "Jossi" Stern auf dem Gelände des Stadtparks Wieseckaue eine Weißesche gepflanzt. Der frühere Vorsitzende des Vereins "Ehemalige Gießener und Umgebung" wäre am 15. Juni 100 Jahre alt geworden. In familiärer Stimmung erinnern sich Vereinsmitglieder, Freunde und Bekannte des Verstorbenen an dessen Leben. Vereinsvorsitzende Marion Balser erzählt von der gemeinsamen Zeit, auch davon, dass der gebürtige Gießener als Gastgeschenke nur ein paar Kreuzworträtsel oder ein Adressbuch haben wollte, wenn sie im Rahmen der Begegnungswochen bei ihm und seiner Familie in Israel übernachtete. Das Pflanzen einer "Shalom"-Rose im Botanischen Garten vor einigen Jahren ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben, da man "Jossi" die Rührung in diesem Moment besonders angemerkt habe. "Er fand oft die Liebe im Detail", so Balser.

Die Idee zu der Baumpflanzung sei ihr gekommen, als sie einen Kastaniensprössling sah und sich sicher war, dass "Jossi" das gefallen würde. Man sei sehr dankbar, dass der Städteparkverein einen etwas robusteren und stabileren Baum organisieren konnte. Auch Wolfgang Grieb, Vorsitzender der christlich-jüdischen Gesellschaft, erinnert sich an Josef Stern als einen Freund, der einen immer mit offenen Armen empfing. Er und seine Frau Ela seien ein tolles Paar gewesen. Bis zuletzt sei es so gewesen, er habe immer jeden aufgenommen und das trotz seiner Kindheitserfahrungen, merkt Grieb an.

Auf diese Erfahrungen geht auch Stadträtin Astrid Eibelshäuser in ihrer Rede ein. In Gießen geboren besuchte Josef Stern die Pestalozzischule, mit 15 Jahren musste er vor den Nazis nach Palästina fliehen. Seine Eltern und eine Schwester seien in Auschwitz ermordet worden, eine Schwester habe er nach vielen Jahren wiederfinden und treffen können. Eibelshäuser liest aus dem Tagebuch des damals 15-Jährigen vor, von der überraschenden Flucht und seinem letzten Tag in Gießen. "Am liebsten wäre ich nicht in den Zug gestiegen", schrieb er damals und dass er nach Gießen zurückkehren wolle. Wie viel später diese Rückkehr stattfinden würde, konnte er damals noch nicht ahnen. Sie beschreibt Josef Stern als "einen der wichtigsten Brückenbauer zwischen Gießen und Israel" und ist sich sicher, dass er durch seine Aufarbeitung der tragischen Schicksale vieler Gießener einen wichtigen Beitrag leisten konnte.

Aufgrund dieser Verdienste wurde ihm bereits 2008 die Hedwig-Burgheim-Medaille verliehen. Solche schmerzhaften Trennungserfahrungen gebe es noch immer, betont Eibelshäuser in ihrer Rede und führt aus, wie wichtig es sei, geflüchtete Kinder und Jugendliche aufzunehmen. Denn genau wie Josef Stern steigen auch sie in einen Zug oder versuchen auf anderen Wegen, einen sicheren Ort zu finden.