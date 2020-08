Zu Gast im eigenen Wohnzimmer

Stellten ihre neuen Songs im Biergarten des Cafés Wolkenlos vor: die vier Musiker von "Südviertel". Foto:Müller

Giessen. Auch für die Gießener Band "Südviertel" um Frontmann Steffen "Hugo" Mehl sind es keine einfachen Zeiten. Schließlich entfielen nach Beginn der Corona-Pandemie die Konzerte und selbst das Proben mit den Kollegen gestaltete sich schwierig. Doch langsam kehrt die Normalität in den Band-Alltag zurück. Deswegen freute sich die Gruppierung "wie Bolle", als sie am Wochenende in ihrer Stammkneipe, dem Café Wolkenlos, ein Konzert im kleinen Rahmen geben konnte. Nicht der einzige Grund zur Freude bei "Südviertel", denn vor wenigen Tagen wurde auch ihr erstes Video zum Song "Tag im Regen" veröffentlicht.

"Es ist einfach toll, hier draußen im Biergarten mit euch sitzen zu können. Ein Konzert in lockerer Atmosphäre, unser erstes Video ist im Kasten und die Homepage nimmt immer mehr Form und Inhalt an", zeigt sich Sänger "Hugo" Mehl begeistert. Wie den meistens Bands fehlten den leidenschaftlichen Musikern die Live-Auftritte besonders. Doch der Sänger und Gitarrist sowie Sebastian Büttner (Gitarre), Björn Hartmann (Schlagzeug) und Christian Kunze (Bass) haben die Corona-Pause genutzt, um das "Beste daraus zu machen".

"Wir haben ein paar neue Songs geschrieben und aufgenommen. Das hat ganz gut funktioniert, indem jeder parallel von Zuhause aus daran gearbeitet und seinen Part vorangebracht hat", erklärt Bandleader Mehl. Dem ersten Video zum Titel "Tag im Regen" wurde in der Zwischenzeit ebenfalls der Feinschliff verpasst. "Das Videomaterial hatten wir schon seit letztem September im Kasten. Jetzt ging es um technische Dinge wie Bearbeitung, Farbgebung und Schnitt. Dank helfender Hände aus Hamburg, die das Material abgemischt haben, konnten wir es jetzt endlich veröffentlichen." Einer der Drehorte: Das "Wohnzimmer" der Band, dass Café Wolkenlos, wo passenderweise der erste Auftritt seit dem Corona-Ausbruch stattfand. Während des rund 45-minütigen Konzerts zeigte die noch recht neu formierte Formation, dass sie bereits sehr gut harmoniert und vielen musikalische Stile in den eigenen Sound integriert. Vom funkigen "Langsam ist geiler", über das nachdenkliche "Alter Mann", bis zum traurig melancholischen und vom Akkordeon begleiteten Titel "Bleib doch hier" - der Auftritt überzeugte.

Generell wollen es "Südviertel" nicht überstürzt, sondern die weiteren Schritte überlegt angehen lassen. "Ein Album ist aktuell nicht unser primäres Ziel, vor allen Dingen aus Zeitgründen. Wir wollen und werden Stück für Stück Songs aufnehmen und dazu Videos veröffentlichen. Ideen dafür sind auf jeden Fall vorhanden", berichtet "Hugo" Mehl. Man darf gespannt sein, wohin die Reise von "Südviertel" geht. Wer sich von ihren Künsten überzeugen lassen will, hat am 6. September im Ulenspiegel dazu die Möglichkeit. Dort tritt die Gruppe beim "Mach(s) mit Gießen" Event auf.

Weitere Infos im Internet unter www.suedviertel-band.de.