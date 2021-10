Zu wenig Regen und zu warm im Gießener September

Der September verwöhnte die Gießener mit überdurchschnittlich viel Sonne. Symbolfoto: Uwe Zucchi/dpa/lhe

GIESSEN - Was der August an Regen zu viel bot, hatte der September zu wenig. Viel zu wenig sogar. Mit gerade einmal 38,8 Prozent der laut langjährigem Mittelwert erwartbaren Regenmenge war der vergangene Monat viel zu trocken. Alle 30 Tage zusammengerechnet fielen nur 19,8 Liter pro Quadratmeter Niederschlag auf Gießen herab. Fast die Hälfte davon mit 9,6 Liter an einem einzigen Tag, dem 10. September. Dagegen wurde an 22 Tagen überhaupt kein Regen registriert, wie die Daten des Wetterinformationsdienstes Q.met zeigen. Normal für den Monat wäre eine durchschnittliche Menge von 51 Litern pro Quadratmeter gewesen.

Bei dieser Regenarmut sollte man vermuten, dass entsprechend häufiger die Sonne vom Himmel lachte. Und so war es dann auch: Mit insgesamt 181,1 Sonnenscheinstunden und 127,5 Prozent liegt der September deutlich über dem Erfahrungswert von 142 Stunden. Gerade in der ersten Monatshälfte konnten sich die Gießener nicht über einen Mangel an blauem Himmel beschweren. Hier sind in der Statistik gleich acht Tage mit zweistelligen Stundenzahlen zur Sonnenscheindauer zu finden. Nur an ganzen drei Tagen verhinderte eine zu dichte Wolkendecke, dass die Strahlen auch die Menschen am Erdboden erwärmten.

Was die Temperaturen angeht, hat der Vormonat ebenfalls die meteorologischen Erwartungen übertroffen. Der Durchschnittswert von 15,3 Grad Celsius liegt 2,2 über dem langjährigen Mittel von 13,1 Grad. Sogar an 21 der 30 Tage stieg die Quecksilbersäule über die 20-Grad-Marke, was man im neunten Monat des Jahres in Gießen wohl auch nicht allzu häufig erleben dürfte. Spitzenreiter bei den Tagesmaximalwerten ist der 9. September mit 27,9 Grad, gefolgt vom 6. mit 26,8. Die Mitteltemperatur fiel nur einmal in den einstelligen Bereich, am 30. September mit 9,6 Grad, sonst war sie stets zweistellig. Dagegen schon ziemlich kühl präsentierten sich insbesondere der 21. und 30. September mit Minimalwerten von jeweils nur vier Grad. Tagsüber wurden aber auch hier Temperaturen von um die 16 Grad gemessen. Doch der Herbst lässt sich nicht mehr aufhalten, wie neben dem leichten Abwärtstrend in der zweiten Monatshälfte auch die nur einmal, nämlich am 21. September, registrierte Minustemperatur belegt, wenngleich jene minus 0,1 Grad im Erdboden festgestellt wurden.