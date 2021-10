Zu wenige Rotznasen-Kontakte bei Kindern in Gießen

Für das kindliche Immunsystem sind regelmäßige Kita- und Schulbesuche wie ein "Trainingslager". Symbolfoto: ajlatan - Fotolia.de

GIESSEN - Wenn ein Kind auf die Welt kommt, verfügt es zwar schon über ein Immunsystem zur Abwehr von Krankheitserregern. Doch ist dieses noch längst nicht voll ausgebildet. Die sogenannte spezifische Immun-Abwehr entwickelt sich nämlich erst bis etwa zum zehnten Lebensjahr. Also in einer Zeit, die von Kita und Grundschule geprägt ist. An diesen beiden Orten bietet sich dem Immunsystem durch die ständigen Kontakte mit anderen Kindern täglich die Gelegenheit zum Lernen und zur Bildung zusätzlicher Antikörper. Die Corona-Pandemie mit wochenlangen Schließungen von Kitas und Schulen sowie der strengen Trennung von Gruppen und Distanzunterricht hat diese sonst normale Entwicklung jedoch enorm beeinträchtigt. Die Folgen davon bekommen derzeit gerade Kinderärzte zu spüren. "Uns wird die Bude eingerannt", berichtet stellvertretend für seine Kollegen Dr. Christoffer Krug im Gespräch mit dem Anzeiger von einer für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohen Quote an Atemwegserkrankungen. Laut dem Gießener Facharzt für Pädiatrie sei das für die jetzige Zeit, "wo es noch keine Temperaturen unter null Grad oder Frost gibt", so nicht zu erwarten gewesen. Erst recht im Vergleich zum selben Zeitraum vor einem Jahr, "als es bei uns so ruhig war wie noch nie".

"Das kindliche Immunsystem braucht ein Trainingslager für Schnupfen, Rhinoviren und anderes", umschreibt Krug, was sich im Organismus der Heranwachsenden abspielt. Dass Kinder im Kita- und Grundschulalter alle paar Wochen "mit einer Rotznase unterwegs sind" und "eine Infektion nahtlos in die nächste übergeht", sei etwas völlig Normales. Jetzt aber zeige sich, dass "den meisten der Rotznasen-Kontakt im vergangenen Winter gefehlt hat". Herrschte doch von Mitte Dezember 2020 bis Anfang März 2021 bundesweit ein harter Lockdown. Diese entgangenen Kontakte für eine bessere Immunisierung gegenüber verschiedensten Krankheitskeimen "machen sich jetzt bemerkbar. Das bedeutet aber nicht, dass das Immunsystem der Kinder deswegen schlecht ist", beruhigt der Arzt, der selbst dreifacher Vater ist, die Eltern.

Im Gegensatz zur Corona-Schutzimpfung, die mit bestimmten Impfstoffen nun auch ab zwölf Jahren möglich ist - für Jüngere läuft noch ein Antrag auf Zulassung -, ist die Grippeschutzimpfung gegen Influenzaviren schon länger auch sogar bei Kleinkindern möglich. "Empfohlen wird sie vor allem für Kinder mit chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Mukoviszidose und Asthma", erläutert Krug. Die Impfdosis betrage die Hälfte derjenigen, die Erwachsenen gespritzt wird. In seiner Praxis erlebe er es jedoch "nur ganz selten", dass dieses Angebot in Anspruch genommen wird. Selten seien im Übrigen auch Corona-positiv getestete Kinder. Seitdem dies in der Gemeinschaftspraxis kontrolliert wird, seien solche Fälle "an einer Hand abzuzählen". Als heftigste Auswirkung der Infektion habe ein Junge für einige Tage seinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren. "Das war aber schon das Schlimmste", sagt der Kinderarzt.

In Grundschulen sind die Zahlen ebenfalls nicht allzu hoch. In den zwei sogenannten Präventionswochen nach den Sommerferien, als die Schüler drei- statt sonst zweimal wöchentlich getestet wurden, registrierte das Gesundheitsamt 42 Corona-Infektionen an Grundschulen, teilt der Landkreis auf Nachfrage mit. Insgesamt wurden in diesen zwei Wochen über alle Schulformen hinweg 133 Covid-Fälle gemeldet, wovon 65 die Schulen in Gießen und 68 weitere Schulen im übrigen Kreisgebiet betrafen. Lehrkräfte hätten sich darunter jedoch nicht befunden, wird ausdrücklich erwähnt.

Für Kindergärten und -tagesstätten gibt es dagegen keine eindeutigen Corona-Zahlen. Denn während Schulen entsprechend dem Schutzkonzept des Landes regelmäßig testen, handhaben das die Träger von Kitas und Familienzentren anders. Im Falle der Einrichtungen der Stadt Gießen "finden die Testungen freiwillig statt", heißt es dort auf Anfrage. Selbiges gilt für Schnell- oder Lollitests, die zu Hause angewandt werden oder wie bis vor Kurzem noch im Testzentrum. Der Caritasverband Gießen weist darauf hin, dass "die Eltern dafür zuständig sind", und nennt ebenfalls die Lollitests als empfohlene Methode. Ähnlich ist es bei der Awo Gießen, die Eltern rät, dies "bei einem professionellen Testcenter" durchführen zu lassen.

Grundsätzlich bestehe die Problematik, dass "die pädagogischen Mitarbeiter*innen keine medizinischen Fachkräfte sind". Daher werde man diese auch nicht zur Testung von Kindern verpflichten, macht die Awo deutlich. Überdies würde es hierzu wie auch für die Evaluation mittels PCR-Verfahren "bisher keine Prozess- und Finanzierungsklärung" geben. Wie zudem der Landkreis berichtet, hatte das Gesundheitsamt bereits im Mai "geeignete Lutsch-Tests" ausgewählt, die dann für die Testzentren von Deutschem Roten Kreuz (DRK) und Johanniter-Unfallhilfe beschafft wurden.

Bleibt noch die Frage, wie ältere Schüler in den beiden Präventionswochen abgeschnitten haben. Laut Gesundheitsamt wurden in diesem Zeitraum im gesamten Landkreis 58 Corona-positive Fälle an Gesamtschulen gemeldet sowie 19 an Gymnasien und 14 an Berufsschulen. In der dritten Woche nach den Sommerferien ging dann die Gesamtzahl deutlich zurück: Nach in der Vorwoche durchschnittlich circa 65 wurden nun im ganzen Kreis an den Schulen zusammengerechnet "nur" noch 28 positiv getestet. Dagegen nach oben zeigt der Trend bei den wahrgenommenen Impfangeboten des Impfzentrums für weiterführende Schulen, also für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre. Seitdem diese freiwillige Möglichkeit seit Ferienende besteht, erfolgten bis Ende September über 900 Impfungen. Nach der Schließung des Zentrums ist nun die neu eingerichtete Impfambulanz des Landkreises unter anderem für die Entsendung der mobilen Impfteams an Schulen zuständig.

Auch in der Praxis von Christoffer Krug und seinen Kollegen lassen sich mittlerweile "viele Jugendliche impfen. Die Nachfrage ist gleichbleibend hoch", berichtet er. Andererseits gebe es nicht wenige Eltern, die ihre Kinder unter zwölf Jahren gerne "off label" impfen lassen wollten, also auch ohne die bislang erfolgte Zulassung für diese Altersgruppe. "Wir halten uns aber an die Empfehlung der Stiko (Ständige Impfkommission, Anm. d. Red.)", macht Krug deutlich. Angesichts der zahlreichen Elternfragen und -sorgen hat die Gießener Kinder- und Jugendarztpraxis den kostenlosen Ratgeber "Mit Kindern durch die Corona-Krise" erstellt, der auf der Homepage http://kinderarzt-giessen.de heruntergeladen werden kann. Foto: Krug