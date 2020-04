Zukunft für "Real"-Markt in Gießen nach jüngster Vereinbarung weiter offen

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (bl). Für die Mitarbeiter von "Real" bleibt weiterhin die Ungewissheit. Zwar ist in dieser Woche bekannt geworden, dass Kaufland und Edeka 141 von insgesamt 276 Märkten übernehmen möchten. Welche Standorte das sind, ist jedoch unklar. Damit ist auch die Zukunft des "Real"-Marktes in der Gießener Gottlieb-Daimler-Straße nach wie vor offen. "Das ist für alle enorm belastend", sagt der im Bezirk Mittelhessen für den Fachbereich Handel zuständige Verdi-Sekretär Joachim Haucke auf Anfrage des Anzeigers. Vereinzelt habe es schon Strategiegespräche zwischen Angestellten und der Gewerkschaft gegeben. Mehr als das, was der neue Eigentümer öffentlich kommuniziert habe, wisse er allerdings auch nicht.

Die "SCP Group" hatte sich im Februar mit der Metro AG auf eine hundertprozentige Übernahme von "Real" verständigt. Mit einem endgültigen Abschluss der Transaktion sei erst im Mai oder Juni zu rechnen. Gemeinsam mit der "x+bricks Group", einem auf Einzelhandelsimmobilien im Lebensmittelsegment spezialisierten deutschen Investor, ist die "SCP Retail Investments" dabei, ein tragfähiges Zukunftskonzept zu entwickeln. Die jetzt getroffene Vereinbarung mit Kaufland und Edeka sei ein "wichtiger Meilenstein", der zeige, dass die Restrukturierung funktioniere und Interesse vorhanden sei, wie es heißt. Vorbehaltlich einer kartellrechtlichen Genehmigung sowie einer Zustimmung der Immobilieneigentümer sei eine frühestmögliche Entscheidung zu einzelnen Märkten erst im vierten Quartal 2020 zu erwarten. Für die übrigen Standorte würden "alle Optionen geprüft", wird in einer Pressemitteilung informiert. Dazu gehörten "weitere Veräußerungen sowie die Aufteilung in kleinere Flächen". Nur wenn weder ein Weiterbetrieb noch eine Fortführung durch ein anderes Einzelhandelsunternehmen eine wirtschaftliche Perspektive eröffne, werde eine Schließung erwogen. Nach heutigem Stand geht "SCP Retail Investments" davon aus, dass dies etwa 30 Märkte betreffen könnte.