Zukunft in der Tech-Branche

VOGELSBERGKREIS/GIESSEN - (red). Auf ein Online-Seminar, das sich mit den Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Digitalbranche beschäftigt, weist die Arbeitsagentur in Gießen in einer Pressenotiz hin. Das Seminar findet am Mittwoch, 17. August, von 14 bis 16 Uhr statt.

Dazu informiert die Arbeitsagentur: Von nerding bis kommunikativ, von streng strukturiert bis kreativ, im Rampenlicht oder im Hintergrund: MINT-Berufe bieten für jeden jungen Menschen den passenden Berufseinstieg. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Berufe in diesen Branchen seien sehr zukunftsgerichtet und böten gute Entwicklungschancen. Die Digitalbranche wachse stetig. Digitale Kompetenzen seien nicht nur im Social Media und Marketing, sondern auch im Handel und der Finanzbranche zu finden.

Während des Seminars am 17. August informierten die Beauftragte für Chancengleichheit der Arbeitsagentur Gießen, Christine Schramm-Spehrer, gemeinsam mit Mandy Wilms vom Verein „Tech in the City“ über die Vielfalt der Berufe in der Digitalwirtschaft. Die Veranstaltung findet online statt und ist kostenfrei. Anmeldungen sind zu richten per E-Mail an info@techinthecity.de.

Fragen zu dem Seminar sind per E-Mail zu richten an Giessen.BCA@arbeitsagentur.de.