Zum 80. Geburtstag: Inge Bietz verkörpert „100 Prozent Gießen“

Auch bei den „Omas gegen Rechts“ ist Inge Bietz stets mit großem Engagement dabei. (Foto: ASF)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (kg). Die langjährige Stadtverordnete Inge Bietz feiert heute ihren 80. Geburtstag. Der Gießenerin seien die Belange der Stadt „buchstäblich ans Herz gewachsen“, betonen ihre Mitstreiterinnen der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Gießen zu ihrem Ehrentag. „100 Prozent Gießen“, das treffe auf die aktive Kommunalpolitikerin zu – und dafür seien auch zahlreiche Belege vorhanden. Es gibt nämlich kaum eine soziale Organisation in der Stadt und im Land, in der Inge Bietz sich nicht außergewöhnlich aktiv engagiert.

„Perspektiven für junge Menschen und Familien“, Freiwilligenzentrum, Frauenkulturzentrum, Seniorenbeirat, Ausländerbeirat, Nordstadtverein, Wohnbau, Generationenwohnen, Frauenkommission des Landkreises, Jugend im Rathaus, Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen und nicht zuletzt im Stadtparlament und im Ausschuss für Soziales, Sport und Integration. Doch damit nicht genug: Bei allen Aktionen von „Omas gegen rechts“, und „Pro Choice“ ist die Lehrerin im Ruhestand immer mit vollem Einsatz dabei. Die ASF sei froh, dass Inge Bietz sich seit nun fast über 30 Jahren für die Rechte und Belange von Frauen einsetzt, betont ASF-Vorsitzende und Weggefährtin Gudrun Beekmann-Mathar zur Vita der Genossin. Durch ihr langjähriges intensives Engagement in verschiedenen sozialen Vereinen und Einrichtungen und im Stadtparlament unterhalte sie nicht nur zu diesen Organisationen, sondern auch zu zahlreichen Engagierten eine intensive persönliche Beziehung. Stets lege Bietz Wert darauf, sich von verschiedenen Seiten und darüber hinaus auch fachlich gut zu informieren.

Trotz oder gerade wegen ihres hohen Alters und ihren Kontakten in den „etablierten“ Vereinen suche sie den Kontakt zu jungen und innovativen Initiativen und hilft ihnen mit Rat und Tat, um auf die Beine zu kommen. Besonders wertvoll sei die Geradlinigkeit. Sie rede stets Klartext. „So geht das nicht. So können wir das nicht machen“, kann sie auch schon einmal einen Vorschlag unverblümt beantworten. Manch eine fühlt sich dadurch vielleicht zunächst vor den Kopf gestoßen. Die SPD-Frau arbeite jedoch stets zugleich nicht weniger konstruktiv und beharrlich an einer Lösung mit, wägt Pro und Contra von Positionen sorgfältig ab. Ihre individuellen Hilfen seien zahlreich, aber schwierig zu erfassen, da sie darüber keine Worte verliert. Sie lebt bürgerschaftliches Engagement vor, das individuell oder gemeinschaftlich, auf der einen Seite unbürokratische Hilfe für individuelle Notsituationen und gesellschaftliche Unzulänglichkeiten und Missstände schafft, jedoch zugleich auch politische Initiative und Verantwortung und für eine nachhaltig bessere Gestaltung der Gesellschaft übernimmt.

Inge Bietz will sich zwar aus dem Stadtparlament zurückziehen. Doch ein für sie ganz wichtiges Anliegen hat sie mit der ASF erreicht: die paritätische Besetzung der SPD-Fraktion in Stadtparlament, Kreistag und Parteigremien in Gießen. Weiterhin will sie Frauen und Frauenrechte gemeinsam mit der ASF unterstützen. Die ASF-Frauen hoffen, dass sie bald den Geburtstag nicht nur virtuell gemeinsam feiern können. Denn genauso schön wie mit ihr zu arbeiten sei es, mit ihr gemeinsam zu musizieren, ins Kino und ins Theater zu gehen, zu spielen, zu reisen und zu feiern.

Zahlreiche Engagements

Vorstand und Mitarbeiter der „Aktion-Perspektiven für junge Menschen und Familien e.V.“ gratulieren ebenfalls ihrer Vorsitzenden. Dieses Amt bekleidet sie seit zwölf Jahren. Da die geplante Feier Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, erfolgt die Ehrung in kleinem Rahmen. Verbundenheit und Dank wird die Belegschaft mit der Übergabe eines Präsentkorbes ausdrücken. Mit Herz, großem Sachverstand und unermüdlichem Engagement begleite Inge Bietz bereits seit vielen Jahren die Arbeit des Vereins, so die Würdigung.

Ihr leidenschaftliches Engagement für sozial benachteiligte Menschen habe sich in der konsequenten Unterstützung bei der Entwicklung, Weiterentwicklung und Begleitung der pädagogischen Arbeit gezeigt, heißt es in der Laudatio. Der Geschäftsführung, der pädagogischen Leitung sowie den Mitarbeitern begegne die Neuachtzigerin als pädagogisch einfühlsame und fachlich versierte Mitstreiterin, die als ehemalige pädagogische Leiterin einer Gesamtschule zweifellos vielfältige Kompetenzen in die sozialpädagogische Arbeit des Vereins einzubringen vermag. „Mehr noch: Ihre Verlässlichkeit, ihr grenzenloser Optimismus und ihre ebenso pragmatischen wie zielorientierten Entscheidungs- und Lösungsstrategien helfen gerade in finanziellen und sonstigen Krisenzeiten, die Qualität sozialpädagogischen Eintretens für benachteiligte Bevölkerungsgruppen sicher zu stellen“, heißt es in den Glückwünschen.