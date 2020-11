Zum fünften Mal Feierabend:digital

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der „Feierabend:digital“ geht in die nächste Runde: Zum fünften Mal in diesem Jahr lädt die Fabrik19 GmbH am Donnerstag, 26. November, zu einem spannenden Austausch ein. Los geht es um 17.30 Uhr, diesmal unter dem Thema: „Die Cloud, sorgenfreie Zukunft für die IT, oder?“. Swen Schisler, Senior Architect bei Endava, und Boris Görtz, Product Manager & Product Owner Connectivity bei Bosch Thermotechnik sowie Entrepreneur von „42soft“, werden die Unterschiede von Cloud-Lösungen erklären. Auch diesmal unterstützen die J+P Gruppe sowie das Regionalmanagement Mittelhessen die Veranstaltung. Diese findet erneut nur online statt. Nach dem Vortrag von Swen Schisler und Boris Görtz besteht Zeit zum Austausch. Anmelden können sich Interessierte kostenfrei unter https://feierabenddigital5.eventbrite.de. Direkt nach der Anmeldung erhalten sie ihre Zugangsdaten für den Feierabend:digital #5.