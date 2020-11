Zum fünften Mal in Gießen: "feierabend:digital"

Nur zu zweit: Markwart Pralle und Referent Swen Schisler. Foto: Pflüger

GIESSEN - Auch in seiner fünften Auflage musste der "Feierabend:digital", eine Vortragsreihe der Fabrik19 GmbH, ohne die Pizza am Ende des Abends auskommen. Aufgrund der aktuellen Situation wurde der Vortragsabend ein weiteres Mal nicht in seiner hybriden Normalform, sondern lediglich digital abgehalten. Der CEO der Fabrik19, Markwart Pralle, begrüßte seinen Gast Swen Schisler in den Räumlichkeiten des Software-Startups in der Bahnhofstraße. Der technisch höchst anspruchsvolle Vortrag mit dem Titel "Die Cloud, sorgenfreie Zukunft für die IT, oder?" konnte derweil zuhause vor dem Bildschirm verfolgt werden.

"Gerade in Zeiten der Pandemie ist das Thema Cloud durch die Arbeit im Home Office und somit ortsungebundenes Arbeiten präsenter denn je", eröffnete Pralle den Gesprächsabend. Deshalb freue er sich besonders über seinen Gast, der als Senior Solutions Architect beim Softwareanbieter Endava einige Expertisen mitbringe. "Normalerweise haben wir hier ein Sofa und mehrere Gäste, diesmal genügen zwei Stühle", entschuldigte Prange den krankheitsbedingten Ausfall der anderen Gäste.

Schisler, seinerseits studierter Informatiker, erläuterte zunächst den Begriff Cloud und seine verschiedenen Anwendungsformen. "Ich kann Server und Hardware nutzen, die ich nicht selbst unterhalten muss, sondern mir per Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Das kann viele Vorteile, wie Kosteneffizienz oder eine erhöhte Mobilität, mit sich bringen", so der IT-Experte. Möglich seien verschiedene Stufen von Auslagerung auf eine Cloud. "Wenn ich nur einen Infrastruktur-Service nutze, ist das wie ein Leihwagen: die Hardware gehört nicht mir, aber ich muss noch selbst fahren, also beispielsweise meine Homepage selbst betreuen", erklärt der Vortragende.

Neuer hingegen sei die Nutzung einzelner Funktionen als Serviceleistung. "Da muss ich dann quasi nichts mehr selbst machen", so Schisler. Der richtige Moment zum Umstellen auf externe Services sei oft durch Triggermomente, also Auslöser, gegeben.

"Dies kann zum Beispiel eine Vertragsverlängerung zur Miete meines eigenen Servers sein oder eine Frage der Skalierung: Wenn ich auf einmal eine Million statt tausende Kunden betreuen muss, dann liegt der Umstieg nahe", führte der Experte an. Welche Cloudlösung die richtige sei und ab wann sich generell die Umstellung auf externe Hardware lohne, könne man laut des Informatikers nicht pauschal bestimmen.

"Dafür gibt es sogenannte Cloud Solution Architects, die mich in meinem Vorhaben beraten", erläuterte Schisler. Um eine feste Kostenbindung eines Anbieters zu vermeiden, empfiehlt er die Konsultierung unabhängiger Profis. "Wenn ich mir diese nicht leisten kann, bieten aber auch verschiedene Softwareunternehmen, wie Google Cloud oder GPC, entsprechende Beratung", so der Gast weiter, und: "Bei der Kostenberechnung sollte man außerdem beachten, dass es sich um ein langfristiges Investment handelt."

Pralle kündigte zum Abschluss an, dass das Format im kommenden Jahr fortgeführt werden soll.