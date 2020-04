Handball und Klarinette: Jonathan und Hannah absolvieren ihre Übungseinheiten auf dem Balkon. Foto: Fink

Giessen. Endlich Osterferien! Es fühlt sich aber nicht so an. In den vergangenen drei Wochen waren irgendwie auch schon Ferien mit Hausaufgaben und ohne Kontakte. Draußen im Garten ist es jeden Tag so still wie sonst sonntags. Es sind kaum Spaziergänger unterwegs. Niemand klingelt spontan zum Verabreden.

Eigentlich wären wir jetzt auf der Insel Föhr. Jedes Jahr verbringen wir normalerweise die Woche vor Ostern dort mit unseren Großeltern, unserer Tante und unserem Onkel. Das fällt jetzt aus, schade! Was haben wir in den letzten drei Wochen gemacht?

Morgens sind wir immer um 8 Uhr aufgestanden, haben gefrühstückt und uns angezogen. Dann ging es an die Aufgaben: Hannah hat ihre Arbeitsblätter immer schon sonntags per Mail zugesendet bekommen und Jonathan konnte seine Arbeitsaufträge über IServ erledigen. Das hat beides gut geklappt. Der Vorteil war, dass wir viel Zeit gespart haben. Schule dauert länger. Der Nachteil war, dass wir außer uns beiden niemanden getroffen haben.

Aufgaben per IServ

Unsere Freundinnen und Freunde vermissen wir sehr, auch die Lehrerinnen und Lehrer. Zum Glück gibt es FaceTime, das nutzt Hannah täglich. So kann sie ihre Freunde sehen. Jonathan macht das über Skype. Wir haben unseren Klarinetten- und Geigenunterricht auch darüber. Das macht Spaß. Wir haben jetzt mehr Zeit zum Lesen als früher. Wie gut, dass unser Buchladen "up to date" unsere Bestellungen annimmt und wir die Bücher dann auf der Straße abholen können. Früher sind wir am Wochenende manchmal essen gegangen. Das geht jetzt nicht mehr, wir bestellen deshalb ab und zu Nudeln oder Pizza nach Hause. Weil der Ballettunterricht und das Handballtraining auch flachfallen, bekommen wir Übungen per Trainingsplan oder Video nach Hause gesendet.

Damit wir nicht immer dasselbe Essen kochen, haben wir uns eine Mittagessen-Kartei gebastelt. Auf jedem der 20 Kärtchen steht ein Gericht. Alle zwei Tage wird gezogen und dann dafür eingekauft. Schön finden wir, dass wir mittags immer alle gemeinsam essen. Das ist sonst nur am Wochenende so gewesen. Hannah hat am Ostersamstag Geburtstag. Normalerweise wären viele Verwandte und Freunde zu Besuch gekommen. In diesem Jahr wird es anders sein.

Wir hoffen, dass es bald wieder normal wird, dass der Wecker wieder früher klingelt, wir aufstehen und zur Schule gehen können und dass sich die Sommerferien dann wirklich wie Ferien anfühlen.

Die Geschwister Hannah (fast 10 Jahre) und Jonathan (13 Jahre) Fink wohnen in Gießen. Er geht in die 7. Klasse des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums, Hannah besucht die 4. Klasse der Ludwig-Uhland-Schule.