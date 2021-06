Zur Eröffnung geht’s um „Vielfalt im Ehrenamt“

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen e.V. präsentiert seine neue Geschäftsstelle im Herzen von Gießen an zwei „Tagen der offenen Tür“. Interessierte sind am 14. und 16. Juni zwischen 11 und 17.30 Uhr eingeladen, das „neue“ Gießener Freiwilligenzentrum im Erdgeschoss des DGB-Hauses in der Walltorstraße 17 kennenzulernen und die Portrait-Ausstellung „Vielfalt im Ehrenamt“ zu besuchen. Die Macherin der Ausstellung, Yvonne Witt, ist selbst Ehrenamtliche im Freiwilligenzentrum und beschreibt ihre Intention wie folgt: „Unsere Ausstellung soll einen Einblick in die vielen Möglichkeiten und Gesichter des Engagements geben und andere ermutigen, aktiv zu werden.“ Im Rahmen der Ausstellung haben sich 17 Menschen aus dem Kreis Gießen portraitieren lassen und in einem Interview zu ihrer Arbeit und ihren persönlichen Beweggründen Auskunft gegeben.Das Team des Freiwilligenzentrums verzichtete Corona-bedingt auf eine klassische Einweihungsfeier beziehungsweise Ausstellungseröffnung und möchte die Besuche mit den zwei Tagen der offenen Tür entzerren. Zudem wird ein Großteil der Ausstellung auch außerhalb der beiden Tage in den Fenstern zu besichtigen sein.

Für Einzelpersonen ist keine Voranmeldung erforderlich, aber das Mitführen einer Maske sollte nicht vergessen werden und je nach aktueller Inzidenz kann zum Besuch der Innenräume ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich sein.