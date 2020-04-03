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Freitag, 03.04.2020 - 09:00
4 min

Zur Not kommt die Lektüre aus der Apotheke

Gießener Buchhändler und ihre Methoden, Bestellungen in Zeiten geschlossener Ladentüren an ihre Kunden zu bringen.

Von Björn Gauges
Markus Lemke von der Ricker´schen Universitäts-Buchhandlung bringt ein Buchpaket in die benachbarte Apotheke am Ludwigsplatz, wo sich die Kunden ihre Bestellungen abholen können. Foto: Schultz

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