Zur Wendezeit in Leipzig alles miterlebt

GIESSEN (fley). Feierlichkeiten zum runden Jahrestag der Deutschen Einheit sind aufgrund der Pandemie zwar schwer umzusetzen, die Johannesgemeinde fand dennoch einen Weg. Zum Gottesdienst am Sonntag hatte man mit Prof. Wolfgang Ratzmann einen Gastredner aus Leipzig eingeladen, der die Ereignisse zur Zeit der Wende miterlebt hatte. Geboren 1947 in einem sächsischen Pfarrhaus, entschied sich Ratzmann für einen unangepassten Weg als Christ in der DDR. Als Schüler sang er im berühmten Dresdner Kreuzchor mit. Nach Theologiestudium und Doktorarbeit wirkte er zunächst als Gemeindepfarrer in Plauen im Vogtland, bevor er als Studiendirektor ans Leipziger Predigerseminar und 1987 als Dozent für Praktische Theologie ans Theologische Seminar Leipzig ging. In dieser Zeit wurde er Zeuge der friedlichen Proteste in Leipzig, die am Ende zum Fall der Mauer und zum Ende der SED-Diktatur führten. Die Erinnerungen an die DDR sind für Ratzmann noch immer frisch.

"Die Dunstglocke aus Braunkohlerauch und Zweitaktbenzin lag in der Luft meiner Heimat. Viele alte Wohnhäuser waren zum Ende der DDR marode geworden. Man hatte den Niedergang der DDR wirklich vor Augen", schilderte der Professor zu Beginn. Die Staatsmacht konnte sich nur mit Lügen und Wahlbetrug an der Macht halten, es war keine Lösung für die immer prekärer werdende Situation in Sicht.

Besonders in Erinnerung geblieben ist dem 73-Jährigen der Pfarrer der Leipziger Nikolaikirche, Christian Führer. Dieser, so Ratzmann, passte theologisch schwer in Schubladen und war als Mann mit starkem Glauben bekannt. Er hatte mit der Parole "Keine Gewalt" mit dazu beigetragen, dass die Montagsdemonstrationen friedlich blieben. Die Friedliche Revolution bezeichnete Führer damals als "Wunder biblischen Ausmaßes". Ursprünglich war Ratzmann der Posten als Pfarrer in der Nikolaikirche 1979 angeboten worden, doch sein Wechsel in das Theologische Seminar stand bereits fest. "So wurde Christian Führer der Pfarrer in der Nikolaikirche. Und ehrlich gesagt, ich hätte Mühe gehabt, die Ausreisewilligen als Seelsorgefälle ernst zu nehmen", berichtete der Sachse.

Ratzmann blickte in seiner Predigt rational auf die Ereignisse der Wende. Die politisch und ökologisch engagierten Gruppen versammelten sich unter dem Dach der Kirche und drängten die SED zum Handeln. Eine Welle von Ausreiseanträgen ab 1987 sorgte dafür, dass der Unmut immer sichtbarer wurde, erzählte Ratzmann. Für sich selbst hatte er aber früh beschlossen, dass er bleiben wolle. Die Friedensbewegung war allerdings über lange Zeit nicht selbstverständlich. Die Staatsmacht verlangte die Einstellung der Demonstrationen. "Doch Kampfgruppen und Bereitschaftspolizei griffen am 9. Oktober 1989 nicht ein, als mehrere Tausend Menschen in Leipzig auf die Straße gingen. Ja, das war ein Wunder. Die Dinge hätten ausgehen können wie auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Das taten sie aber zum Glück nicht", resümierte der Prediger.

Jeder Gottesdienst zur Deutschen Einheit solle, so Ratzmann, ein Dankgottesdienst sein. "Ja, es ist angemessen, Gott für erlebte Wunder zu danken", meinte der Pfarrer. Eines dieser Wunder seien die unblutigen Demonstrationen im Oktober 1989 gewesen. Die Kirche gab den Menschen den nötigen Freiraum für ihre Gedanken. "Wir wussten, dass die Menschen unter gemischten Motiven in die Kirche gekommen waren", erinnerte sich Ratzmann. Er selbst konnte aufgrund des Seminars nicht an den Friedensgebeten teilnehmen, wohl aber an den Demonstrationen. "Ich bin damals mit dem Moped hingefahren und habe die Autos der Bereitschaftspolizei gesehen. Ich war damals nicht im Herzen der Demonstration am 9. Oktober, und das tut mir bis heute noch weh", erzählte er. Dass einen Monat später die Mauer fiel, konnte Ratzmann zunächst nicht glauben. "Es war ein emotionales Erlebnis. Man saß ungläubig vor dem Fernseher und betrachtete Schabowskis Versprecher der Geschichte. Der Mauerfall war ein absoluter Zufall und einer der schönsten Fehler der Geschichte."

Heute, 30 Jahre später, kann der inzwischen 73-Jährige eine Veränderung der Stimmung in der Gesellschaft spüren. "Die Stimmung ist nicht nur positiv. Meiner Meinung nach möchten 75 Prozent der Menschen im Osten die DDR nicht zurück. Ein kleinerer Teil aber ist relativ stark unzufrieden und fühlt sich noch immer verletzt und gekränkt durch die Nachteile nach der Einheit", so Ratzmann. "Es gab nach 1990 für viele Leute eine bittere Zeit, das ist wahr. Vieles wurde aber auch neu aufgebaut", betonte Ratzmann. "Die Leipziger blicken heute stolz auf ihre Stadt." Foto: Leyendecker