Zurück in die Fitnessstudios in Gießen: "Wie eine Befreiung"

Endlich wieder trainieren: In vielen Fitnessstudios - wie hier im "Muskelkater" - sind während der Corona-Pandemie Neuerungen vorgenommen worden.

GIESSEN - Groß war die Überraschung, als die Betreiber der Fitnessstudios Ende vergangener Woche erfuhren, dass auch sie wieder öffnen dürfen. "Das kam sehr plötzlich", sagt Yvonne Stenke, stellvertretende Leiterin von "Day Night Sports" in Gießen. Dabei spricht sie im Grunde für die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen, die mit einem Start frühestens im April gerechnet haben. Trotz Einschränkungen - jedem Trainierenden muss eine Fläche von 40 Quadratmetern zur Verfügung stehen - freuen sich Betreiber und Sportler, dass es langsam wieder los geht. Unter Einhaltung eines strengen Hygiene-Konzeptes, versteht sich. So bleiben beispielsweise Duschen und Umkleidekabinen geschlossen. Darüber hinaus müssen sich die Kunden vor dem Training für einen festen Zeitpunkt anmelden und ihre Daten erfassen lassen. Mit der Öffnung der Fitnessstudios ist Hessen übrigens Vorreiter.

"In der ersten Stunde nach Bekanntwerden der Studioöffnungen ist bei uns die Telefonleitung zusammengebrochen", berichtet Lisa Franz, stellvertretende Leiterin von "FitX" in Gießen. Mehr als 4000 Personen hätten versucht anzurufen. "Daher haben wir schnell eine App erstellt, damit unsere Kunden sich online anmelden können." Bis zu 48 Stunden könne man nun im Voraus einen Platz reservieren. Insgesamt 43 Personen dürfen nach Auskunft von Lisa Franz gleichzeitig im 2400 Quadratmeter umfassenden "FitX" trainieren. Man habe großen Wert darauf gelegt, keine Mitarbeiter zu entlassen, sondern weiter zu bezahlen. Investiert worden sei derweil in den Freihantelbereich. Dort sei unter anderem ein neuer Boden verlegt worden.

Total überrascht war Uwe Kanngießer, Geschäftsführer von "clever fit" in Gießen, von der Erlaubnis zu öffnen. "Wir hatten gerade mit der Renovierung angefangen. Auch eine Software für Online-Anmeldungen musste noch schnell geschrieben werden", erzählt er im Gespräch mit dem Anzeiger. Der lange Lockdown sei eine "absolute Katastrophe" gewesen, man habe sowohl Mitarbeiter als auch Kunden verloren.

Fotos Endlich wieder trainieren: In vielen Fitnessstudios - wie hier im "Muskelkater" - sind während der Corona-Pandemie Neuerungen vorgenommen worden. "Die Öffnung kam zwar plötzlich, umso größer war die Freude", betont Yvonne Stenke von "Day Night Sports".

Nach dem ersten Lockdown habe es etwa drei Monate gedauert, bis das Studio wie zuvor arbeiten konnte. "Als sich alles wieder eingespielt hatte, folgte schon der nächste Lockdown." Aber die Kunden hätten sich bei "clever fit" immer extrem sicher gefühlt. So soll es nun wieder sein. Auf 2000 Quadratmetern, wo früher bis zu 100 Leute trainieren konnten, seien aktuell 35 erlaubt. Die Trainingszeit betrage 90 Minuten pro Person, nach jedem "Time Stopp" werde eine 15-minütige Lüftungspause eingelegt, in der auch desinfiziert werde.

Briefe an Mitglieder

Der "Muskelkater" hat die "Zwangspause" für den Aufbau eines komplett neuen Cardio-Bereichs inklusive Crossfit genutzt. Weiterhin seien sowohl der Saunabereich als auch die Duschen und der Ruheraum vollständig erneuert worden, berichten die Geschäftsführer Ayhan Aktas und Alexander Kapp. Mehr als 300 000 Euro habe man investiert und dafür einen Kredit bei der KfW aufgenommen. "Wir haben durchgehend gearbeitet", betonen die beiden Chefs. Damit meinen Aktas und Kapp nicht nur die Renovierungen, sondern auch die Online-Kurse oder Personaltrainings via Zoom. Während des Lockdowns habe man Briefe an die Mitglieder geschrieben - "nicht jeder liest immer seine Mails" - und eine Mitarbeiterin habe telefonisch Kontakt zu den Kunden gehalten. Dennoch hat das Studio eine Einbuße von 40 Prozent zu verzeichnen. Die Mitgliedsbeiträge seien auch während der Schließung weiter abgebucht worden. Die Kunden könnten nun wahlweise einen (Verzehr-)Gutschein über diesen Betrag erhalten oder die Zeit an ihre normale Vertragslaufzeit dranhängen. Neu im Angebot ist "Anabowl", ein Müsli auf Proteinbasis, das an der Theke zusammengemixt wird.

Nach Auskunft der Geschäftsführer war das 2600 Quadratmeter große Studio am Montag um 18 Uhr bereits mit 50 Personen ausgelastet. "Termine lassen sich bis zu sieben Tagen vorher online buchen." Beide bedauern, erst spät von der Möglichkeit einer Öffnung erfahren zu haben. Und: "Nähere Informationen haben wir aus den Nachrichten und der Presse erhalten. Genauere Auflagen wurden uns erst am Montag per Mail vom Gesundheitsamt zugeschickt."

Seit Mittwoch kann man sich im "Day Night Sports" in Gießen auch online anmelden. "Sofort, nachdem wir von dem Beschluss gehört haben, wurde ein Konzept entwickelt", betont Yvonne Stenke. Jedem angemeldeten Mitglied stünden 90 Minuten Trainingszeit zur Verfügung. Das 2900 Quadratmeter große Studio ist auf vier Etagen verteilt, sodass sich 70 Personen auf einmal sportlich betätigen können. Die erste Etage umfasst einen Cardio-Bereich sowie einen Trainingszirkel inklusive Freihanteln, die zweite Etage ist dem Freihantel- und dem Crossfit-Bereich vorbehalten. Auf der dritten Etage befindet sich ein geführtes Trainingssortiment mit einem separaten Frauenbereich, während die vierte Etage aktuell für Online-Kurse genutzt wird.

Während Lockdown erreichbar

"Obwohl mehr Kunden kommen als erwartet, haben wir noch Kapazitäten frei", erklärt Yvonne Stenke. Bald soll es auch möglich sein, sich an der Eingangstür per QR-Code anzumelden. "Wenn dann noch Plätze frei sind, dürfen die Kunden auch spontan reinkommen." Die Zeit des Lockdowns habe man für Umbauten und Verschönerungen genutzt. So seien die Geräte in der dritten Etage komplett umgestellt und das Treppenhaus gestrichen worden. Alle Mitarbeiter, darunter zwei Azubis, seien dem Studio erhalten geblieben.

"Auch während des Lockdowns waren wir für unsere Kunden von Montag bis Freitag konstant zu erreichen", betont die stellvertretende Leiterin. Die Beiträge seien weiterbezahlt worden, die verlorene Zeit könne aber als Verlängerung an den bestehenden Vertrag angeschlossen werden.

"Es ist wie eine Befreiung", kommentiert Karl, der seit Januar vergangenen Jahres mit mehreren Unterbrechungen im "Muskelkater" trainiert. Da er schon 74 Jahre alt ist, wolle er es mit dem Training langsam angehen lassen. Aktuell geht er jeden zweiten Tag in das Studio. "Der Umbau ist gut gelungen, ich fühle mich sehr wohl hier", betont er. Und: "Ich bin hier zum Spaß, nicht um einen 'Six Pack' aufzubauen."

Das möchte auch Veronika, die bereits seit sechs Jahren im "Day Night Sports" trainiert, nicht. Die 47-Jährige, die einen Bandscheibenvorfall hatte, besucht das Studio, um etwas für ihre Beine und ihren Rücken zu tun. "Starke Beine ergeben einen starken Rücken", hat sie gelernt. "Eigenübungen sind mit Muskelaufbau an Geräten in einem Fitnessstudio nicht vergleichbar." Bereits am Samstag habe sie die ersten Termine vereinbart. 31 Mal habe sie es läuten lassen, bis sie endlich Termine ergattern konnte. "Für mich ist der Fitnessstudio-Besuch mehr als ein Hobby, er gehört zu meinem täglichen Lebensplan einfach dazu."