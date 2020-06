Zurück zum Präsenzunterricht auch in Gießener Grundschulen

Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle Grundschuljahrgänge ab Montag: Die Entscheidung findet bei der Leitung der Goetheschule wie der Grundschule Gießen West nicht ungeteilte Zustimmung. Symbolfoto: Christian Charisius/dpa

GIESSENAb dem kommenden Montag sollen alle Jahrgänge der Grundschulen sowie der Grundstufen der Förderschulen den regulären Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Nachdem die vierte Jahrgangsstufe bereits seit dem 18. Mai und die restlichen Jahrgänge seit dem 2. Juni mit Einschränkungen wieder die Schule besuchen, wird es nun für alle Schüler wieder eine Fünf-Tage-Woche mit Regelunterricht geben.

Begründung des Hessischen Kultusministeriums für diesen Schritt sind die Ergebnisse einer umfangreichen Studie, die besagt, dass "Kinder nicht nur seltener an Covid-19 erkranken, sondern sich auch seltener mit dem Virus infizieren als Erwachsene." Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die derzeit gültigen Abstandsregelungen im Schulbetrieb für das Infektionsgeschehen keine entscheidende Rolle spielen und weitere Schulöffnungsschritte unter Wahrung der Hygienevorschriften hin zu einem weitgehenden Normalbetrieb vorgenommen werden können.

Da keine Unterrichtsteilnahmepflicht besteht, dürfen Eltern selbst entscheiden, ob sie ihr Kind in den letzten beiden Schulwochen in die Schule schicken. Vorgesehen sind vier Zeitstunden für die Klassen eins und zwei sowie fünf Zeitstunden für die Klassen drei und vier. Der Unterricht soll in der üblichen Klassenstärke in einem fest zugewiesenen Raum stattfinden. Kritik an dieser Entscheidung übt unter anderem der Verband Bildung und Erziehung (VBE).

"Es ist und bleibt widersprüchlich, wenn einerseits die Kanzlerin betont, dass das Abstandsgebot das A und O bleibe, andererseits wieder im Klassenverband unterrichtet wird", heißt es in einem Schreiben des Verbandes. "Niemand ist gerne ein Versuchskaninchen - schon gar nicht, wenn nicht für angemessene Laborbedingungen gesorgt werden kann", betont der Vorsitzende des Landesverbandes Stefan Wesselmann in Anspielung auf den Raum- und Personalmangel an vielen Schulen. Man mache sich große Sorgen um die Gesundheit von Lehrer(innen) und Schüler(innen). "Wir haben die Eltern unserer 130 Schüler(innen) in einem Brief über die Neuerungen informiert", erklärt Kerstin Muscheid, Leiterin der Gießener Goetheschule. Während die 1. und 2. Klassen zur ersten Stunde mit dem Unterricht beginnen, fangen die beiden älteren Jahrgänge zur zweiten Stunde an. Die Schüler(innen) haben nicht nur einen festen Klassenraum mit eigenem Waschbecken im Flur, sondern auch einen festen Klassenlehrer, der alle Fächer unterrichtet, für die er einen Schein hat. "Der Unterrichtsschwerpunkt liegt auf den Fächern Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Kunst", erläutert Kerstin Muscheid. Hinzu kommen zwei Bewegungsstunden pro Klasse in der Turnhalle.

Die Frühstückspausen finden in den Klassen statt, die Pausenzeiten sind so gestaffelt, dass sich immer nur ein Jahrgang zusammen auf dem Pausenhof befindet. Während die 1. und 2. Klassen die Toiletten im Schulhaus benutzen, nutzen die 3. und 4. Klassen die sanitären Anlagen der Turnhalle. "Auf dem Weg zur Toilette sollte ein Mundschutz getragen werden", unterstreicht die Schulleiterin. Die Goetheschule bietet eine Ganztagsbetreuung bis 16 Uhr an. In dem Elternbrief sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen worden, diesen "nur wenn es nicht anders möglich ist" zu nutzen. Bisher seien 42 Kinder angemeldet. Besonders erfreut über die Neuregelung für die letzten beiden Schulwochen ist Kerstin Muscheid nicht.

"Wir hatten einen aufwendigen Plan erarbeitet, der es uns ermöglichte, auch zuvor alle Schüler(innen) drei Unterrichtsstunden pro Tag zu beschulen", sagt sie. Dieser Plan habe sich gerade sehr gut etabliert. Genauso sieht es Beate Michel-Gerlach, stellvertretende Schulleiterin der Grundschule Gießen West. "Wir hatten viel Arbeit mit der Planung, die wir jetzt für zwei Wochen wieder komplett umstellen mussten." In der Grundschule Gießen West fangen die 300 Schüler(innen) zeitversetzt in einem 15-minütigen Rhythmus mit dem Unterricht an. Dabei werden auch mehrere Eingänge genutzt. Unterrichtet werden alle Fächer, wobei der Fokus auf den Hauptfächern Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Englisch für die dritten und vierten Klassen liegt. Der Sportunterricht kann nach Auskunft von Beate Michel-Gerlach im Freien stattfinden. "Im Musikunterricht verzichten wir derzeit auf Gesang und den Einsatz von Blasinstrumenten", betont sie. Das Tragen von Masken wird von der Schule außerhalb des Unterrichts empfohlen. Das regelmäßige Händewaschen habe sich schon sehr gut eingespielt.

"Einige Eltern haben dennoch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihr Kind vom Unterricht zu befreien."