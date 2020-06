Zeichen setzen für Mitmenschlichkeit: Pflegedirektorin Simone Maikranz, "Kampagnengesicht" Ayse Dogan und Ahmet Gashi (von links). Foto: Jokba

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Der "Tag der Vielfalt" (Diversity-Tag) war für das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung ein guter Anlass, um den Blick auch auf die vielfältigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu lenken. "Vielfalt ist gesund - Zusammen können wir mehr!" lautet das Kampagnenmotto des Katholischen Krankenhausverbandes Deutschlands (kkvd), das daher sichtbar werden sollte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gemeinsam mit dem Träger (neben der Balserischen Stiftung), der TGE-Trägergesellschaft für die Einrichtungen der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern), und dem zugehörigen katholischen St. Theresien-Krankenhaus in Nürnberg, nimmt das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung an der Kampagne des kkvd teil. "Zusammen zeigen wir Gesicht, stellvertretend für viele weitere Kollegen. In unserem Krankenhaus ist Vielfalt gelebter Alltag", unterstreicht Geschäftsführer Andreas Leipert. "Alle Menschen, ob Patient, Besucher oder unsere Mitarbeiter, sind uns willkommen - so wie sie sind." Auch Pflegedirektorin Simone Maikranz hebt die gelebte Vielfalt hervor: "Bei uns zählt die medizinische, pflegerische und menschliche Kompetenz sowie die Identifikation mit den christlichen Werten. Wer das alles mitbringt, passt als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter sehr gut zu uns - egal, welche Herkunft die Person hat." Und sie ergänzt: "Unser gesamtes Personal ist unverzichtbar, denn alle arbeiten gemeinsam an einem Ziel: Für das Wohl unserer Patientinnen und Patienten. Bei uns zählt die Menschlichkeit - nicht die Herkunft." Mit der Kampagne setzt der kkvd ein deutliches Zeichen für Mitmenschlichkeit und gegen Hass, Herabsetzung und Gewalt in unserer Gesellschaft.

Zum "Tag der Vielfalt" betont Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: "Die Corona-Pandemie ist für jeden Einzelnen und für unsere Gesellschaft eine große Herausforderung. Die vergangenen Wochen haben in bedeutender Weise gezeigt, wie wichtig gegenseitige Rücksichtnahme und Zusammenhalt sind. Zusammen können wir mehr erreichen! [...] Die katholischen Krankenhäuser zeigen mit ihren 200 000 Mitarbeitern unterschiedlicher Berufe, Herkunft, Religionen und Lebensmodelle auch heute Flagge für Vielfalt und Zusammenhalt. Unser Motto lautet: Vielfalt ist gesund."

*