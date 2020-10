Zusammenleben in inklusiver "WG am Eck" in Gießen

Im "Ulner Dreieck": Mitglieder der SPD Gießen Süd zu Besuch in der inklusiven "WG am Eck". Foto: Moor

GIESSEN. In Gießen gibt es viele Wohngemeinschaften, doch die "WG am Eck" ist etwas besonderes: Seit zwei Jahren besteht die von der Lebenshilfe unterstützte inklusive WG im "Ulner Dreieck" am Aulweg, in der zehn junge Menschen - davon fünf mit Unterstützungsbedarf - zusammenwohnen. Die SPD Gießen-Süd besuchte die Wohngemeinschaft, um sich ein Bild über das inklusive Zusammenleben und die Situation im Corona-bedingten Lockdown zu machen.

Bei einem Rundgang konnten Dietlind Grabe-Bolz, Nina Heidt-Sommer, Frank-Tilo Becher und Gerhard Kerzmann die Wohnung begutachten und tauschten sich im Anschluss mit einigen der Bewohner und WG-Leiterin Frauke Koch über das Zusammenleben aus. Dabei betonte Sozialpädagogin Koch, dass die Hilfestellungen innerhalb der Wohngemeinschaft nicht in eine Richtung verliefen - man unterstütze sich gegenseitig.

"Man muss da richtig Bock drauf haben", betont Koch, da das Zusammenleben in der "WG am Eck" viel fordernder sei als in "Standard"-WGs. Daher dauere auch die Entscheidungsfindung lange, wenn man auf der Suche nach neuen Mitbewohnern ist. Zum einen, weil die Bewerber mehrere Castings durchlaufen - immerhin könne man nicht nur nach Sympathie gehen, sondern es müsse auch ein hoher Grad an Verlässlichkeit da sein, erklärt Lehramtsstudentin Simone Amberg, die eine der sechs Personen ist, die noch zur "Urbesetzung" gehören.

Castings für Bewerber

Zum anderen könne man nicht mehrere Leute hintereinander beim Casting durch die Wohnung "scheuchen", da dieser Prozess für die Bewohner auch sehr anstrengend sei. Ein Studium sei keine Voraussetzung, um im "Ulner Dreieck" einziehen zu können, jedoch seien die Aufgaben nicht mit einem Vollzeitjob zu vereinbaren. Denn die Bewohner ohne besonderen Unterstützungsbedarf zahlen nämlich keine Miete, sondern erbringen als Gegenleistung mehrere Dienste zu unterschiedlichen Zeiten in der Woche und ein Wochenenddienst in der WG. Dazu gehören Aufgaben wie kochen, einkaufen oder Hilfestellung beim Aufstehen oder Zubettgehen.

Wie regelt die WG interne Probleme, erkundigte sich Nina Heidt-Sommer. Man habe zweimal im Monat eine kleine Sitzung sowie einmal monatlich ein großes Plenum, für welche man vorher Themen sammelt, erläuterte Simone Amberg, da es eigentlich immer etwas zu besprechen gebe. Frauke Koch verdeutlichte, dass man sich auch nach zwei Jahren immer wieder Strukturen erarbeiten müsse: "Es kehrt nie wirklich Ruhe ein", lacht sie.

Mit anderen inklusiven WGs in ganz Deutschland bestehe inzwischen ein gut funktionierendes Netzwerk - gerade zu Corona-Zeiten merke man, wie gut man sich inzwischen organisieren und austauschen könne. Die Auswirkungen der Pandemie auf das WG-Leben hätten sich in Grenzen gehalten, auch, weil kein Bewohner einer Risikogruppe angehöre. Dennoch sei es phasenweise schwierig gewesen, dass man lange "aufeinander gesessen hat", hält Sportstudentin Lena Strätner fest. Und während Christopher Brandbeck den Lockdown eher entspannt fand, hat Philipp Koch seine sportlichen Aktivitäten sehr vermisst.

Mehr Barrierefreiheit

Was könne die Stadt Gießen tun, um Inklusion weiter voranzutreiben, fragten die Mitglieder der SPD Gießen-Süd. Ganz klar müsse an barrierefreien Wegen gearbeitet werden, zeigte Strätner sofort auf. Wenn sie mit einem Mitbewohner mit Rollstuhl unterwegs sei, komme dieser teils nicht über zu hohe Bordsteinkanten - sie müsse auch auf die Straße ausweichen. Zudem sei die mangelhafte Infrastruktur für Radfahrer in Gießen gerade auch ein Problem für die Bewohner. Wege im Alltag alleine mit dem Rad zurückzulegen sei für einige aktuell kaum möglich - wo keine Radwege vorhanden seien, entstünden gerade für etwas unsichere Fahrer gefährliche Situationen, zumal sich viele Autofahrer rücksichtslos verhielten.

IT-Student Sorel Wafo betonte noch einmal, dass es in der WG nicht nur fünf Personen mit Unterstützungsbedarf gebe: "Jeder hat Bedürfnisse und jeder braucht bei irgendwas Unterstützung, komplett alleine kommt niemand durch den Tag!" Zwischenmenschliche Beziehungen bedeuteten immer auch Austausch und in der WG bringe man sich gegenseitig Sachen bei - so sei er nicht nur berührt davon, wie fröhlich seine Mitbewohner seien, sondern auch beeindruckt von ihren Potentialen und Talenten. Diese hätten mehr Aufmerksamkeit verdient.

Die Angebote für inklusives Wohnen sind bisher in Mittelhessen noch rar. Ihres Wissens nach gäbe es neben ihrer WG noch ein Hausprojekt, so Koch. Im Quartier "Am Alten Flughafen" werde jedoch eine weitere von der Lebenshilfe getragene inklusive Zehner-WG entstehen. "Wir sehen uns bestätigt, dass inklusives Zusammenleben ein Gewinn für alle Beteiligten ist", stellte Heidt-Sommer abschließend fest.