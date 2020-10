Zusätzliche Busse zur Schülerbeförderung in Gießen

Zu Schulbeginn und Schulende werden mehr Busse eingesetzt. Das Angebot gilt zunächst bis zu den Osterferien. Archivfoto: Schäfer

GIESSEN - Auf dem Weg zur Schule sitzen viele Kinder und Jugendliche in beengten Stadtbussen. Das ist in den vergangenen Wochen wiederholt kritisiert worden. Zuletzt hatte dann auch die hessische Landesregierung den Kommunen finanzielle Unterstützung bei der Schülerbeförderung zugesagt. Um für Entlastung zu sorgen, wird nun die Stadt Gießen auf den am stärksten frequentierten Linien 1, 5 und 801/802 zu den Zeiten von Schulanfang und Schulende ab den Herbstferien und zunächst bis zum Beginn der Osterferien zusätzliche Busse einsetzen.

Einen entsprechenden Auftrag an die Stadtwerke Gießen (SWG) hat die für Nahverkehr zuständige Dezernentin Gerda Weigel-Greilich erteilt. Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser hatte sich ebenfalls dafür stark gemacht, "die sogenannten 'Verstärkerfahrten' auf denjenigen Stadtbuslinien einzurichten, wo es besonders eng ist", heißt es in einer PressemitteilungZiel ist es, die Infektionsgefahr auf dem Schulweg zu minimieren und damit Schulen und Schüler zu schützen. Die beiden Stadträtinnen zeigten sich erfreut, dass dies nun gelungen sei: "Wir haben versprochen, die Situation zusammen mit den Stadtwerken gut zu beobachten und alle Optionen zu überprüfen. Wir hoffen sehr, dass wir damit dazu beitragen, die Infektionsrisiken in dieser Jahreszeit zu senken. Es kommt aber nun auch darauf an, dass sich alle Fahrgäste an die Hygieneregeln halten. Im Bus muss immer Mund-Nase-Schutz getragen werden."

Finanzielle Mittel des Landes

Möglich geworden sei diese schnelle Entzerrung durch das Zusammenwirken verschiedener Beteiligter. So wurde vor dem Hintergrund, dass nicht genügend Busse kurzfristig zur Verfügung stehen, seitens des Regierungspräsidiums Gießen eine Ausnahme zum Einsatz von Reisebussen statt der normalen Stadtbusse erteilt (der Anzeiger berichtete). Dadurch könne die Firma Höchsmann den Stadtbusverkehr in einer Übergangszeit von zwei Wochen täglich mit zwei Reisebussen unterstützen. Danach übernimmt die Stadtwerke-Tochter Mit.Bus die zusätzlichen Fahrten mit ihrer eigenen Bus-Flotte.

Finanziert wird das Angebot durch Mittel, die das Land Hessen den lokalen Nahverkehrsgesellschaften der Städte genau für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hat. "Dafür sind wir natürlich allen Beteiligten dankbar", betont Gerda Weigel-Greilich. "Das gemeinsame Ziel hat uns schnell geeint: Gerade die Schulen müssen während der Pandemie weiter geöffnet bleiben. Der Infektionsschutz hat deshalb Priorität", ergänzt Astrid Eibelshäuser.

Das Angebot gilt ab dem 19. Oktober befristet bis 1. April 2021. Die Zusatzbusse kommen auf den genannten Linien jeweils zwei Minuten vor der regulären Fahrtzeit.

Linie 1: Heyerweg (6.54 Uhr) - Brüder-Grimm-Schule (7.25) [bis 30. Oktober durch Firma Höchsmann];

Linien 1 und 5: Brüder-Grimm-Schule (6.59) - Theodor-Litt-Schule (7.29) [bis 30. Oktober Firma Höchsmann];

Linien 801/802: Berliner Platz (7.40) - Leimenkauter Weg (7.49) [bis 30. Oktober Firma Höchsmann];

Linie 1: Heyerweg (7.04) - Max-Reger-Straße (7.26);

Linie 1: Friedrichstraße (7.35) - Max-Reger-Straße (7.41);

Linien 1 und Linie 5: Max-Reger-Straße (12.56) - Röderring (13.15) [bis 30. Oktober Firma Höchsmann];

Linie 1: Berliner Platz (13.16) - Waldweide (13.34) [bis 30. Oktober Firma Höchsmann];

Linie 1: Brürder-Grimm-Schule Süd (13.12) - Sophie-Scholl-Schule (13.42);

Linie 1: Sophie-Scholl-Schule (14.04) - Berliner Platz (14.13).