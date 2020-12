Zwei Autoren fragen, kluge Gießener antworten

Nein, Jörg Schneider ist weder Legolas noch Karl Kraus, aber ein glänzender Autor, der auch in seinem jüngsten - gemeinsam mit Co-Autor Dominic Harapat geschriebenen - Buch "Bewusstlosensprechstunde" selbst aus stumpf vor sich hin kompostierende Leser-Synapsen verlässlich Funken schlagen kann. Fotos: Schreibstark Verlag

GIESSEN - 2020. Was für ein Seuchenjahr. Corona, "Danni", Donald und Andreas Gabalier covert "Last Christmas". Der Satiriker und frühere Autor der noch früheren Harald-Schmidt-Show Jörg Schneider sowie der "Partei"-Politiker Dominic Harapat haben den "bereits lange vor der aktuellen Pandemie in der Welt grassierenden Wahnsinn" kommen sehen, und in ihrem gemeinsamen Werk "Bewusstlosensprechstunde" nach einem Impfstoff gegen die sich exponentiell ausbreitende Verblödung im Land geforscht. Herausgekommen ist ein auch bei Zimmertemperatur lagerbares Vademecum, das einen zuverlässig mit überraschenden Erkenntnissen versorgt, aber auch als Klolektüre die gehobene Sanitäranlage schmückt.

Weil sich gerade die Metaphern-Maschine-on-Speed Schneider, der die Welt so schöne Worte wie "Abendlandser" oder "Blödoyer" zu verdanken hat, mittlerweile die Finger an den vernagelten Hirnen des Weltungeists wundgeschrieben hat, ist sein jüngstes Werk überraschend ernst geraten. Statt noch einen Kalauer mehr über den "vierundsiebzigjährigen Fünfjährigen" im Weißen Haus herauszuhauen, hat er gemeinsam mit dem Hessen-Vorsitzenden der Satire-Partei Harapat "die Menschen im Land" zu deren Sicht der Dinge befragt. Und weil Schneider in der Region lebt, finden sich unter den 25 Befragten zahlreiche Local Heroes wie GA-Kolumnist Götz Eisenberg, Kneipier Tobias Bach oder die Gießener Songwriterin Tess Wiley, aber auch bekanntere Zeitgenossen wie die Kolumnistin der Frankfurter Rundschau Katja Thorwarth oder der Schriftsteller Jürgen Roth. Dazu gesellen sich Menschen, auf die man schon alleine durch ihre Berufsbezeichnung neugierig wird, wie den promovierten Biologe und Wrestler Dr. Bernd "fucking" Föhr oder den Tätowierer und Psychotherapeuten Holger Engel. Bei allen kurz oder lang interviewten handele es sich, so Schneider, um "Menschen, die sich über den Zustand der Welt und den darin herumwütenden Zeitgeist teilweise bemerkenswerte Gedanken machen." Allen wurden drei Fragen gestellt. Die ersten beiden Fragen waren speziell auf den jeweils Befragten zugeschnitten, die dritte: "Es hat den Anschein, dass sich immer weniger Menschen mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten abfinden ... oder sich zumindest über deren zunehmende Verrohung Gedanken machen. Offenbar wächst da also ein gewisses Ohnmachtsgefühl gegenüber dem aktuell in der Welt grassierenden Wahnsinn. Wie sollte Deiner Meinung nach eine Gesellschaft soziologisch (und politisch) organisiert sein, um im Idealfall eine möglichst solidarische und gerechte Struktur zu gewährleisten?", wurde allen gestellt.

Ob sich nun die Biologiedidaktikerin Dr. Anna Beniermann kluge Gedanken über den "antinaturalistischen Reflex" der Religionen gegenüber den Erkenntnissen der Naturwissenschaften macht oder der Büroleiter vom Satire-Godfather und Europa-Abgeordneten der "Partei", Martin Sonneborn, nach mehreren Jahren Brüssel-Syndrom genauso gefällig-nichtssagend vor sich hin blubbert, wie seine Kollegen von den etablierten Parteien, bis man sich fragt: "Ist das noch Satire, oder kann das weg?" - lesenswert sind die 75 Antworten allemal.

Meist riskiert man bei Schneider-Texten ja einen Zwerchfellkrampf. In diesem wohl bislang ernstesten Werk des verdienten Pointen-Drechslers bleibt einem oft aus anderen Gründen die Luft weg, etwa wenn die Krankenschwester Margot Riemel, nachdem sie nüchtern die Deformationen des Gesundheitswesens durch dessen Privatisierung geschildert hat, auf die Frage, wie man eine gerechte Gesellschaft gestalten sollte, knapp antwortet: "Ohne Menschen."

Gerade die weniger prominenten Gesprächspartner schmuggeln interessante Gedanken in des Lesers Kopf, die dort hoffentlich weiter blühen, etwa die Sentenz des Mönchengladbacher Sozialarbeiters und Stadtrat Ulas Zabci, dass der muslimische Antisemitismus dann ausbricht, wenn er auf jüdisches Leben trifft, während der deutsche Antisemitismus keine Juden braucht, um auszubrechen.

Durch Schneiders Vorwort zieht sich eine wachsende Resignation angesichts des "kollektiven Rauschs unseres auf Maßlosigkeit, Gier und profanem Größenwahn basierenden Geschäftsmodells". Schön, dass diese naheliegende Haltung angesichts des Zustands unserer Welt von vielen klugen Antworten seiner Gesprächspartner nicht bestätigt wird. "Bewusstlosensprechstunde" ist ein Buch, das auch Hoffnung macht und in jedem Fall lange nachhallt.

Jörg Schneider, Dominic Harapat: Bewusstlosensprechstunde - Wissenswertes über den Weltuntergang. Schreibstark Verlag. 290 Seiten 16 Euro.