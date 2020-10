Zwei bestätigte Coronafälle an Kita in Gießen-Wieseck

Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Zwei Erzieher*innen der Kita "Am Eichelbaum" in Wieseck wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Mitarbeiter und Kinder, die am 1. und 2. Oktober in der Einrichtung waren, sind nun vorsorglich in Quarantäne, weil die Kita mit einem "offenen Konzept" funktioniert und daher alle Kinder Zugang zu allen Bereichen haben, teilt der Landkreis in einer Presseerklärung mit. Die erhöhte Corona-Gefahr könne somit nicht auf einzelne Gruppen beschränkt werden. Die Kita bleibe deshalb bis zum 16. Oktober geschlossen. Das Gesundheitsamt betreut die Einrichtung samt Personal und betroffenen Familien. Weitere Kontaktpersonen werden ermittelt.

Am Freitag wurde eine Reihentestung der übrigen 14 Erzieherinnen und Erzieher sowie von zwei Reinigungskräften veranlasst. Die 62 betroffenen Kinder werden zunächst nicht auf das Coronavirus getestet. Ihre Eltern sind aufgerufen, bei Symptomen umsichtig zu handeln und sich an den Kinderarzt beziehungsweise das Gesundheitsamt zu wenden. Sie stehen in Kontakt mit einer Fallermittlerin des Gesundheitsamts.