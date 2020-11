Zwei "Focus"-Siegel für Vitos-Klinik

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Vitos Klinikum Gießen-Marburg ist mit zwei "Focus"-Siegeln für herausragende Behandlungsqualität ausgezeichnet worden: Als "TOP Regionales Krankenhaus 2021" wird es unter den besten psychiatrischen Kliniken Hessens gelistet. Im Bereich Depressionen gehört es als "TOP Nationales Krankenhaus 2021" sogar zu den Besten in ganz Deutschland, wie das Klinikum in einer Presseerklärung mitteilt. "Dass wir nicht nur landesweit, sondern auch bundesweit unter den TOP-Kliniken geführt werden, freut uns ganz besonders", sagt Prof. Michael Franz, Ärztlicher Direktor. "Wir haben in den letzten Jahren in sehr motivierten Teams daran gearbeitet, Innovationen einzuführen und das Therapieangebot weiterzuentwickeln." Ein Fokus liegt zum Beispiel auf modularen psychotherapeutischen Behandlungsprogrammen, die bei Vitos Gießen-Marburg vorangetrieben werden - einer Art Bausteinkonzept, mit dessen Hilfe sich individuellere und passgenauere Therapieprogramme zusammenstellen lassen. Darüber hinaus wurden und werden Schwerpunktstationen für die Behandlung von Borderline-Störungen und Traumafolgestörungen aufgebaut. In der Umsetzung ist zudem ein unter der Federführung von Prof. Dr. Michael Franz entwickeltes Konzept für eine gemeinsame "Betriebssprache" (GIMA-Therapie-Basics) entstanden. Dabei handelt es sich um eine Art Grundausbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Berufsgruppen auf den Stationen.

Der "Focus" betreibt mit seinen Klinik- und Medizinerlisten Jahr für Jahr den wohl umfangreichsten Krankenhaus- und Arztvergleich in Deutschland.