Zwei Gießener haben sich für die Gesellschaft starkgemacht

GIESSEN/WIESBADEN - Das Engagement der Menschen in Hessen ist vielfältig - und für eine funktionierende Gesellschaft unerlässlich. Herausragende Verdienste erfahren daher regelmäßig eine besondere Würdigung. Das hat Ministerpräsident Volker Bouffier nun auf dem Biebricher Schloss erneut getan und dabei auch Gießenerinnen und Gießener ausgezeichnet. Dazu zählen Egon Fritz und Kornelia Marschner. Es sei ihm eine spezielle Freude, Bürgerinnen und Bürger aus seiner Heimat zu ehren, betonte der Christdemokrat bei der Ordensverleihung in Wiesbaden.

Als Egon Fritz in die Kommunalpolitik einstieg, war Gießen bundesweit noch vor allem als Standort für das Notaufnahmelager für Übersiedler und Flüchtlinge aus der DDR bekannt. Im Jahr 1972 wurde er zum ersten Mal in die Stadtverordnetenversammlung gewählt, von 2011 bis 2019 war er Stadtverordnetenvorsteher. Als ehrenamtlicher Stadtrat gehörte der SPD-Politiker von 1997 bis 2011 dem Magistrat an. Zudem wirkte er von 1979 bis 1997, also fast zwei Jahrzehnte, als Ortsvorsteher in Rödgen. Stets sah er sich vor allem in der Rolle als neutraler Vermittler zum Wohle seiner Mitbürger. Neben seiner kommunalpolitischen Tätigkeit war Egon Fritz zusätzlich als Rathausführer unterwegs, um den Menschen die Aufgaben des Stadtparlaments und des Magistrats näherzubringen. "Wir reden oft davon, dass wir uns wieder auf die Werte von Demokratie und Freiheit stärker besinnen sollten. Egon Fritz lebt sie. Er ist nicht nur mehr als 40 Jahre in der Gießener Kommunalpolitik aktiv, sondern er trägt sie auch nach außen. In seiner aktiven Zeit habe ich Egon Fritz als einen Politiker kennengelernt, der stets den Kompromiss und die Lösung in den Fokus seines Handelns gestellt hat. Dafür danke ich ihm außerordentlich", so Bouffier. Als Anerkennung überreichte er Egon Fritz das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Für wertvolle Hilfe im Alltag sorgt wiederum Kornelia Marschner. Sie unterstützt Menschen mit Behinderung beim Anderssein und trägt dazu bei, Hürden zu überwinden - sei es beim Spaziergang im Wald oder beim Besuch im Restaurant. Kornelia Marschner arbeitet seit dem Jahr 2000 in der Evangelischen Behindertenseelsorge. Ihr Engagement gehe weit über ihre Dienstzeit hinaus. Seit Oktober 2003 leitet sie die erste hessische Tagesstätte für Seniorinnen und Senioren mit Behinderung. Menschen können sich begegnen und gemeinsame Aktivitäten planen. Begegnung findet auch im Verein "Wohnen unter Freunden - inklusives Wohnprojekt Gießen" statt, dessen Vorsitzende sie ist. Dort wohnen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen und begleiten sich im Alltag. Darüber hinaus koordiniert die Gießenerin mindestens viermal im Jahr Freizeiten für Behinderte in ganz Europa. Der Beruf sei ihr Berufung, lobte der Ministerpräsident. "Kornelia Marschner ist eine wichtige Ansprechperson für Menschen mit Behinderung in Gießen. Sie lebt die Inklusion und ist somit ein großes Vorbild. Ich bin sehr froh, dass es Menschen wie sie in unserem Land gibt." Dafür erhielt sie die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.