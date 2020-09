Zwei Gießener unterstützen Aktion #europecares

Jetzt teilen:

GIESSEN/FRANKFURT. Dass Robin Kammer und Vyacheslav Yashchenko ihren Sonntagnachmittag am Römer in Frankfurt verbringen, ist kein Zufall. Die beiden Gießener sind Teil der paneuropäischen Partei Volt und Mitunterstützer bei der von Volt initiierten Aktion #europecares, zu Deutsch: "Europa kümmert sich". Die ganze Woche läuft bereits die Spendenaktion zugunsten der Menschen im abgebrannten Lager Moria.

Der Plan war ursprünglich ein anderer, erklärt Organisator Thorben Zipkat: "Eigentlich wollten wir Ende des Monats 300 000 Masken nach Moria per Lkw schicken. Es war auch schon alles bereit. Dann aber hatte sich die Lage ja geändert." Der Brand im griechischen Lager bedeutete, dass die gesamte Kampagne umgeplant werden musste. Statt den vollen Lastwagen nach Griechenland zu schicken, wurde eine deutschlandweite Kampagne gestartet, welche am Sonntag in Frankfurt endete. Von Anfang an mit dabei waren Kammer und Yashchenko. "Vieles lief über die Sozialen Medien. Darüber haben wir uns organisiert und dann auch für die Aktion geworben", so Kammer. Für Yashchenko war die digitale Struktur der Kampagne ein großer Vorteil: "Wir sind digital gut aufgestellt und konnten nach dem Brand dadurch schnell agieren", resümiert er die ersten Stunden nach dem Brand.

So war den beiden Gießenern auch schnell klar, dass sie an der Aktion teilnehmen werden, wenn auch eher im Hintergrund. "Ich bin berufstätig und konnte nicht ad hoc eine Woche freinehmen. Deswegen habe ich das quasi aus dem Hintergrund mitorganisiert", meint Yashchenko. Die Kommunikation mit den Mitstreitern in Griechenland lief größtenteils digital ab. "Paneuropäisch heißt digital. Wir konnten uns schnell vernetzen und direkt fragen, was am dringendsten gebraucht wird. So entstand die Kampagne " #europecares", so der Gießener, der auch beruflich mit Flüchtlingen zu tun hat. Trotz der Herausforderungen gab es kaum Gegenwind während der Kampagne, im Gegenteil.

500 Paletten

Ob in München, Stuttgart, Berlin oder Köln - die Menschen spendeten für die Flüchtlinge aus dem Lager Moria. Rund 500 Paletten kamen in den sechs Tagen zusammen, vollgepackt mit allem, was in Griechenland während der prekären Lage benötigt werden könnte. Zum Abschluss kamen die beiden Gießener auf den Römerberg. Hinter ihnen stapeln sich Berge von Lebensmitteln, Hygieneartikeln und weiteren Gebrauchsgegenständen für die Menschen im griechischen Lager. "Wir haben schon 2015 erlebt, dass die Menschen gerne geholfen haben. Fünf Jahre später sehen wir wieder eine solche Solidarität, das begeistert uns natürlich auch", so die beiden Gießener. Das Ausmaß beeindruckt nicht nur Kammer und Yashchenko.

"Wir sind heute gerne nach Frankfurt gekommen und schauen jetzt, wie wir die Sachen dort hinbringen, wo sie am dringendsten benötigt werden". Begeistert ist auch Organisatorin Eileen O'Sullivan über die Aktion: "Wir hätten nie gedacht, dass so viele Menschen kommen und es so viel Solidarität für unser Projekt gibt. Wahnsinn!" Bis in die Nacht hinein kamen Menschen auf den Römerberg und später auch zur Paulskirche, da die Flut an Zuwendungen nicht mehr zu bewältigen war. Am Ende resümieren die Veranstalter den Tag und zählen über 50 weitere Paletten. O'Sullivan: "Wir warten jetzt noch auf die Rückmeldung der Organisation, mit der wir in Griechenland zusammenarbeiten. Dann schicken wir die Hilfsgüter in verschiedene Kategorien sortiert dort runter. Gutes tun kann man auch ohne viele Worte". Aus Sicht der Initiatoren zeigt sich bei der Aktion auch die Solidarität vieler Bürger mit der Situation in Moria und mit den Nöten der Geflüchteten. Die unzähligen Paletten, welche sich am Abend auf dem Frankfurter Römerberg stapeln, unterstreichen letztlich den Erfolg der Kampagne.

"Andere reden, wir handeln. So einfach kann es manchmal sein", meint Zipkat zum Abschluss.