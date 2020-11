Zwei Gießener wegen Drogenhandels in großem Stil angeklagt

Guter Eindruck trotz massiver Vorwürfe: Die beiden Angeklagten haben einige Straftaten gleich eingestanden. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Für mögliche Zwischenfälle schien der junge Mann bestens gerüstet: In seinem Schlafzimmer fanden die Strafverfolger "griffbereit" eine Machete, in der Kommode einen Schlagring und die benachbarte Holztruhe diente zur Aufbewahrung eines Gewehres samt Munition. In der Küche lagerten zudem zwei Dosen Pfefferspray. Und in einem Bankschließfach in der Innenstadt konnten obendrein eine halbautomatische Waffe sowie 124 passende Patronen sichergestellt werden. Zur Hausdurchsuchung hatten sich die Beamten im April vergangenen Jahres allerdings aufgemacht, weil der 31-Jährige verdächtig wurde, zwischen September 2018 und Ende März 2019 in großem Stil mit Marihuana und Kokain, Ecstasy und Amphetaminen gehandelt zu haben. Dabei soll ihm sein drei Jahre älterer Kumpel zur Seite gestanden haben. Und deshalb müssen sich die beiden Gießener nun wegen Besitzes von und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Landgericht verantworten. Dem Jüngeren wirft Staatsanwalt Eugen Schwegler ferner diverse Verstöße gegen das Waffengesetz vor.

Freundlich und offen

Die beiden Angeklagten wirken freundlich und offen. Der 34-Jährige erinnert an einen strebsamen Studenten: hellblaues Hemd, kurze dunkle Haare und markante Brille. Emsig schreibt er während der Verhandlung vor der Neunten Strafkammer Notizen auf seinen Collegeblock. Zwischendurch blickt er immer wieder zu seiner Ehefrau, die ihn zum Prozess begleitet hat. Der 31-Jährige wiederum kann auf die mentale Unterstützung seines Vaters zählen, der im Zuschauerraum Platz genommen hat. Auch er macht einen äußerst soliden Eindruck: schwarzes Hemd, dunkles Haar, gepflegter Bart. Schnell wird deutlich, dass es die Beiden in ihrem Leben zu etwas gebracht haben.

Der Ältere hat nach dem Realschulabschluss eine duale Ausbildung absolviert. Nach dem Zivildienst in einem Altenheim hat er ein Studium abgeschlossen und arbeitet inzwischen seit mehreren Jahren bei einer namhaften großen Firma, die offenkundig sehr zufrieden mit seinem beruflichen Engagement ist. Und die Geburt eines Kindes dürfte nun auch Beleg für einen glückliches Familienalltag sein."Ich frage mich, wie es soweit kommen konnte?", sagt er mit leiser Stimme. Denn obwohl er beinahe täglich Marihuana geraucht und härtere Substanzen gelegentlich als "Partydroge" eingeworfen habe, war es ihm immer wichtig, im Studium und im Job "einen guten Eindruck zu machen". Seit dem "Schock" von Durchsuchung und vorübergehender Festnahme "führe ich heute ein anderes Leben als früher", versichert er. Ohne Drogen, aber mit regelmäßigen Terminen bei der Suchthilfe.

Der Werdegang seines Mitangeklagten war zwar ein wenig kurvenreicher, nach dem Hauptschulabschluss hat der 31-Jährige aber reichlich Energie investiert, um nach einer Ausbildung zum Bürokaufmann über den zweiten Bildungsweg ebenfalls zu studieren. Selbst der Zugriff der Polizei sollte seinen Traum nicht zerstören. Mittlerweile hat er den Bachelor in der Tasche und eine feste Anstellung bei einem weltweit operierenden Unternehmen. Mit Drogen sei er bereits als Jugendlicher in Kontakt gekommen, habe "Cannabis und Ecstasy auch schon mal ausprobiert". Einen regelmäßigen Konsum aber streitet er nachdrücklich ab: "Das hat keinen Spaß gemacht."

Die strafrechtlichen Vorwürfe sind dennoch massiv: In den Niederlanden sollen die Angeklagten beim Cousin des 34-Jährigen drei Kilo Marihuana sowie 100 Gramm Kokain geordert haben. Eine Kurierfahrerin sollte die berauschende Ware nach Gießen bringen. Doch direkt an der Grenze wurde die 25-Jährige angehalten und das "professionelle Drogenversteck" zwischen Rückbank und Kofferraum aufgespürt. Mittlerweile wurde die Holländerin vom Amtsgericht Krefeld zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Gemeinsam sollen die beiden 2500 Ecstasy-Pillen über den Verwandten bestellt haben, um diese "gewinnbringend zu verkaufen". Und während dem einen der illegale Besitz von Waffen vorgeworfen wird, soll der andere kleinere Mengen Haschisch und Kokain besessen haben. Letzteres räumt der 34-Jährige ein, das Übrige "wird pauschal bestritten", sagt sein Verteidiger Frank Richtberg. Der Jüngere lässt über eine schriftliche Erklärung von Rechtsanwalt Henner Maaß mitteilen, dass er sich zu dem missglückten Transport aus den Niederlanden nicht äußern möchte. Die beträchtliche Menge an Ecstasy gesteht er ebenso wie die "Gewalt" über die Waffen.

Auf die Spur der beiden Deutschen sind die Rauschgiftfahnder über eine "Vertrauensperson" aus der Szene gekommen, berichtet ein Kriminalkommissar. Sogleich wurden die Telefone der Männer überwacht und rund 1100 Gespräche aufgezeichnet. Dabei sei deutlich geworden, dass die Angeklagten "Betäubungsmittel nicht nur einführen lassen, sondern auch Handel treiben", so der 54-Jährige. "Wir konnten aber nur ein paar potenzielle Abnehmer ermitteln." Gegen diese wurden Verfahren eingeleitet. Vernommen hat der Beamte die mögliche Kundschaft der Angeklagten indes nicht. "Die einen sind nicht erschienen und die anderen haben nichts gesagt." Dafür konnte der Ermittler mit anhören, dass die Freundschaft zwischen den beiden Gießenern keineswegs so eng war wie gedacht. Weil sich der 34-Jährige über ein Geschäft des Jüngeren mit seinem Cousin "geärgert" habe, soll er den 31-Jährigen und einen Komplizen mit einer "Fake"-Lieferung abgezockt haben. Die beiden hatten 10 000 Euro für Drogen bezahlt, die gar nicht nach Gießen transportiert werden sollten. Ihnen wurde mitgeteilt, dass dummerweise auch diese Kurierin samt Ware an der Grenze aus dem Verkehr gezogen worden sei. Der Prozess wird fortgesetzt.