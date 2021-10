Zwei neue Läden am Kreuzplatz in Gießen

Nicklas Schmitt bietet im "la'ohana" Bowls an. Foto: Scholz

GIESSEN - Neuigkeiten vom Kreuzplatz. Mit dem Franchise "vom Fass" kehrt ein alter Bekannter in die Stadt zurück. Allerdings unter neuer Inhaberschaft: Am heutigen Samstag eröffnet Steffen Milchsack seinen Laden am Kreuzplatz 9 bis 10. "Ich selbst fange hier bei null an. Viele kommen aber vorbei, bleiben stehen und registrieren, dass sie 'vom Fass' kennen", erzählt Milchsack mit Blick auf einen Vorgängerladen im Neuenweg. Schräg gegenüber steht Nicklas Schmitt seit Kurzem hinter dem Tresen. Am Kreuzplatz 2 hat er vor Kurzem "la ohana - art of bowls" eröffnet. "Die Tür habe ich genau vor vier Wochen aufgemacht. Dann haben wir angefangen, uns langsam einzugrooven. Wir haben mit zwei Gerichten von den Lunch-Bowls und und zwei Smoothie-Bowls angefangen und uns in die Prozesse eingearbeitet", erzählt der frühere Leistungssportler.

Noch mal was anderes machen. Dieser Gedanke gewinnt bei Steffen Milchsack Kontur. "Ich war die letzten 15 Jahre bei Lufthansa", erzählt der frisch gebackene Geschäftsmann. Bei der Airline war er in der Presseabteilung eingesetzt. "Ich habe mich dort mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst unter dem Aspekt, wie man klimafreundlich fliegen kann", so der Gießener. Diese "Nachhaltigkeitsbrille" habe er aufgehabt, als ihm um seinen 50. Geburtstag klar geworden sei, dass er noch 15 bis 17 Jahre im Berufsleben stehen werde. Was tun? Milchsack entscheidet sich für "vom Fass". Wer das Konzept des Franchise bislang noch nicht kennt: Zu kaufen gibt es unter anderem Essig, Öle oder Spirituosen, die frisch abgefüllt werden. "Das ist nachhaltig. Der Kunde bringt seine eigene Flasche mit zum Einkauf oder erwirbt eine bei uns. Wir verzichten auf Plastik und man kann hier ab 100 Milliliter in der Menge kaufen, die man wirklich braucht", so der Unternehmer. Weltweit gibt es 270 "vom Fass"-Läden, resümiert Milchsack. Erstmals öffnet er seinen Laden am heutigen Samstag um 10 Uhr.

Nicklas Schmitts Hände fliegen über die großen Schalen mit den frischen Zutaten. Eben bereitet er zwei Bowls zu. Und der Laden, der offiziell noch nicht eröffnet ist, seit 27. September die Türen jedoch bereits geöffnet hat, füllt sich. "Wir machen Bowls, also Essen in Schüsseln. Das Merkmal der Bowl ist, dass man eine warme Basis hat, auf der verschiedene Zutaten kalt und separat angerichtet werden. Man kann theoretisch Trennkost zu sich nehmen, aber das besondere Geschmackserlebnis entfaltet sich eigentlich erst dann, wenn man umrührt", erklärt Schmitt. Er sei lange Zeit im Vertrieb unterwegs gewesen, habe irgendwann aber den Wunsch gemerkt, kreativ arbeiten zu wollen, so der 30-Jährige. Der Betrieb solle sehr nah und familiär sein.

"Deswegen auch der Name 'la ohana', der "Familie" bedeutet", erklärt Schmitt, der besonders Wert auf ein kollegiales Miteinander auf Augenhöhe mit den Kollegen legt. "Die Menschen sollten wieder enger zusammenrücken", betont der Gastronom. Neben der fairen Bezahlung der Mitarbeiter wolle er pro Monat einen Topf einrichten. In ihn flössen zwei Prozent vom Umsatz, um mit dem Geld helfen zu können, beispielsweise bei einer Flutkatastrophe. Mit Blick auf die Gäste unterstreicht der Gastronom, dass "Menschen, die hierher kommen, sich nach ihrem Besuch gut fühlen sollten". Deswegen gebe es unter anderem auch kostenlose Ingwer-Shots.

Weil er selbst früher Leistungssportler in den Bereichen Skilanglauf und Mountainbike war, gehe er schon lange sehr bewusst mit dem Thema Ernährung um. Durch den Sport und seine Zeit bei der Bundeswehr, bei der er den Sport- und Fitnessraum geleitet habe, habe er viel Zeit zum Kochen gehabt und letztlich die Idee für einen eigenen Laden entwickelt. Die Speisen im "la ohana" hätten alle ausgewogene Nährstoffe. "Ich habe darauf geachtet, dass die Kombination aus Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen und Ballaststoffen in jeder Bowl ausgewogen ist. Es ist viel, viel Essen für Veganer dabei. Fast alle diese Bowls sind vegan. Optional kann man aber auch Feta, Hackbällchen oder Lachs bekommen." Ein Lieferdienst sei in Planung, ebenso wie ein Suppenangebot. Öffnungszeiten des "la'ohana" sind montags von 11 bis 14.30/15 Uhr. Dienstags bis freitags ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet und samstags von 9 bis 15 Uhr, bei Bedarf aber auch länger. "Wenn schönes Wetter und die Stadt voll ist, werde ich einen Teufel tun, um 15 Uhr die Tür zuzuschließen", resümiert Schmitt.