Zwei Profiklubs, ein gemeinsamer Hauptsponsor.

BAD HOMBURG - (red). Das hat es im deutschen Sport noch nicht gegeben: Zwei Profiklubs aus dem olympischen und paralympischen Sport, ein gemeinsamer Hauptsponsor. In Mittelhessen gehen jetzt die HSG Wetzlar (LIQUI MOLY Handball-Bundesliga), der RSV Lahn-Dill (Rollstuhlbasketball-Bundesliga) und Buderus, eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken, gemeinsam einen ganz neuen, partnerschaftlichen Weg – einen, der die erfolgreiche Geschichte von Vielfalt, Respekt und Leistung erzählt.

Alle drei Mitglieder des neuen „Spitzen-Teams“ sind tief in der Stadt Wetzlar und der Region Mittelhessen verwurzelt, haben nationale und internationale Strahlkraft und teilen die gleichen Werte und Ziele. Buderus möchte die beiden sportlichen Aushängeschilder dabei unterstützen, sich sowohl sportlich als auch inhaltlich in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Buderus übernimmt mit diesem innovativen Engagement zudem systematisch lokale gesellschaftliche Verantwortung. Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf den Themen Diversity und Vielfalt liegen, einem der Kernwerte von Buderus.

Die Kooperation beinhaltet prominente Werbeplatzierungen von Buderus auf den Trikots beider Klubs, bei den Heimspielen, auf den Social-Media-Kanälen sowie auf allen anderen Plattformen der HSG Wetzlar und des RSV Lahn-Dill. Darüber hinaus sind Ticketkontingente integriert, um vor allem den eigenen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die attraktiven Heimspiele zu besuchen.

Buderus-Vertriebsleiter Stefan Thiel sagt: „Vertrauen und Offenheit sind praktisch immer die Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit und Spaß. Die HSG Wetzlar und der RSV Lahn-Dill sind dabei ganz weit vorne; Respekt, Fairplay und menschliche Nähe praktizieren sie seit eh und je. Eigenschaften, die natürlich auch in unserem Unternehmen eine große Rolle spielen. Wir passen also super zusammen und freuen uns sehr, jetzt Partner der HSG Wetzlar und des RSV Lahn-Dill zu sein.“

Die HSG Wetzlar und der RSV Lahn-Dill kooperieren seit Jahren in verschiedenen Bereichen und stehen für ein erfolgreiches Miteinander zwischen behinderten und nicht‐behinderten Sportlern, ausländischen und deutschen Athleten: vereinsübergreifend, sportartübergreifend, teilhabeübergreifend sowie über vermeintliche Grenzen hinweg.

Die mittelhessischen Erstligisten freuen sich über ein innovatives Hauptsponsoring, was in dieser Form bundesweit einzigartig ist. Erstmalig kooperieren zwei Mannschaften aus dem olympischen sowie paralympischen Spitzensport gemeinsam mit einem Hauptsponsor und bündeln somit ihre vielschichtigen Kräfte.

Um diese hervorzuheben, brachte die accadis Hochschule Bad Homburg ihre wissenschaftliche Expertise mit ein. Das Team rund um Präsident Prof. Florian Pfeffel arbeitete gemeinsam mit den Verantwortlichen beider Clubs die innovativen Vorzüge dieses Hauptsponsoring-Engagements heraus.

Björn Seipp, Geschäftsführer der HSG Wetzlar, freut sich über die Partnerschaft: „Wir sind sehr stolz, dass wir eine weltweit bekannte und renommierte Marke wie Buderus für unser innovatives Sponsoring-Konzept begeistern konnten. Schon in den vergangenen Jahren haben wir Buderus als sehr professionellen, sympathischen und nahbaren Partner kennenlernen dürfen und freuen uns jetzt darauf, eine noch größere Story gemeinsam schreiben zu können, die unsere Fans und die Menschen in der Region mitreißen wird. Die Marke Buderus verschafft uns noch mehr Sichtbarkeit und Strahlkraft und das Engagement eines solch regional verbundenen Big Players die notwendige Planungssicherheit in diesen schwierigen Zeiten.“

Andreas Joneck, Geschäftsführer des RSV Lahn-Dill, sagt: „Dies ist ein Meilenstein im deutschen Spitzensport. Die Bündelung der Kräfte zweier olympischer und paralympischer Profiklubs sowie eines weltweit operierenden Unternehmens an einem gemeinsamen Standort, spiegelt Leistungsfähigkeit und gesellschaftliche Verantwortung genauso wider wie Markenwahrnehmung und Potenzial dieses Konzeptes. Wir sind gleichermaßen stolz und hoch motiviert, daraus gemeinsam etwas Großes zu entwickeln, Geschichten mit und für dieses innovative Projekt zu schreiben. Auch wir sind Buderus für diese Chance überaus dankbar und freuen uns, dass wir das Unternehmen von dieser Idee begeistern konnten.“