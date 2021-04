Zwei Säle für den Film, zwei Säle für Kultur

Was wird aus dem Kino-Center? Foto: Mosel

GIESSEN - Zahlreiche Mitglieder der Gießener Kulturszene setzen sich mit einem Offenen Brief für den Weiterbetrieb des vom Abriss bedrohten Kino-Centers in der Bahnhofstraße ein. In dem an die Eigentümer der Immobilie, die Frankfurter Adam Henrich Lichtspiel GmbH, sowie die Betreiber des Hauses, die Darmstädter Kinokette Kinopolis, gerichteten Schreiben zeigen sich die Unterzeichner über die Pläne "bestürzt", dort Eigentumswohnungen zu errichten, wie es die vom Gießener Stadtparlament abgesegneten Pläne vorsehen.

Die Lage im Zentrum der Stadt sei prädestiniert für "einen erfolgreichen Kulturstandort", zudem herrsche bereits jetzt ein "eklatanter Mangel an Kultur-, Ausgeh- und Veranstaltungsorten dieser Qualität und Größe in Gießen", heißt es in dem Schreiben. Vor dem aktuellen Hintergrund der Pandemie zeichne sich "das dystopische Bild einer reinen Wohn- und Einkaufsstadt ab, in der Orte des Zusammenkommens, des sozialen Austauschs und des gemeinsamen Kulturgenusses Stück für Stück verdrängt werden".

Die Unterzeichner bezweifeln, dass ein eigenständiges Programmkino in Gießen grundsätzlich nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden könne. "Dennoch würden wir eine Anpassung der Programm- und Infrastruktur des Kino-Centers an die besonderen Kulturbedürfnisse in Gießen sehr begrüßen." Konkret: Während in einem künftigen Programmkino in der Bahnhofstraße mit ein bis zwei Sälen weiter Filme gezeigt werden könnten, sollten für ein "öffentliches und soziales Erlebnis" die verbleibenden zwei Säle für kulturelle Veranstaltungen wie etwa Konzerte, Kabarett, Theater, Performance, Lesungen und Kleinkunst genutzt werden. "Ein solcher Veranstaltungsort gehört gewissermaßen zur Grundausstattung jeder Stadt, wäre in Gießen in dieser Größe jedoch bislang konkurrenzlos." Idealerweise könne ein im Eigenbetrieb geführtes Café oder eine Bar die Wirtschaftlichkeit ergänzen.

Die Unterzeichner bieten den Adressaten dazu ihre Unterstützung bei Konzeption und Programmgestaltung einer solchen kulturellen Veranstaltungsstätte an. Zudem sei man bereit, sich für die finanzielle Strukturförderung eines solchen neuen Kino-Centers einzusetzen. "Daher bitten wir Sie eindringlich, vom Abriss des ältesten Kinos der Stadt abzusehen und auf unser Gesprächsangebot einzugehen, damit das Kino-Center Gießen weiterhin bereichert und das Stadtzentrum weiterhin lebenswert macht", heißt es abschließend.

Zu den mehr als zwei Dutzend unterzeichnenden Einzelpersonen und Initiativen gehören unter anderem Alexander Schmidt-Ries, Betriebsratsvorsitzender der Stadttheater Gießen GmbH, die Initiative Fridays For Future Gießen, Galerie23 der Lebenshilfe Gießen, Carolin Weber, Anne-Elise Minetti, Sprecherinnen für das Schauspielensemble des Stadttheaters Gießen sowie Jörn Pons-Kühnemann für die Jazzinitiative Gießen.