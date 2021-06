Zwei Studierende der JLU unterwegs in der Autonomen Region Kurdistan

Über die bedrohliche Situation informieren: Mitglieder der internationalen Delegation bei einer Pressekonferenz in Sulaimaniyya. Foto: unwisemonkeys

GIESSEN - Die Nachricht sorgte für einen medialen Aufschrei: Am Flughafen in Düsseldorf werden Cansu Özdemir, Politikerin der Linken und Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, sowie rund 20 weitere Personen festgehalten und an der Ausreise in den Nordirak gehindert. Begründet wird dies mit der angeblichen Unterstützung der in der Europäischen Union (EU) als Terrororganisation gelisteten "Kurdischen Arbeiterpartei" (PKK) - obwohl sich Özdemir und ihre Begleiter auf dem Weg in die Hauptstadt Erbil der Autonomen Region Kurdistan (ARK) im Nordirak befanden, wo sie sich einer internationalen Friedensdelegation anschließen wollten.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Studentin der Gießener Justus-Liebig-Universität (JLU) bereits in einem Hotel in Erbil, wo sich die Delegation treffen wollte. "Ich war entsetzt von der Nachricht, aber nicht wirklich überrascht", berichtet die Studentin der Politik- und Sozialwissenschaften, mittlerweile aus einem Hotel in Sulaimaniyya - eine andere Metropole in der ARK - im Gespräch mit dem Anzeiger.

Aufmerksam machen

Die Internetverbindung während des Anrufes ist instabil: immer wieder bricht der Anruf ab, Stromausfälle sind an der Tagesordnung. "Im Studium lernen wir viel über die Ursprünge gesellschaftlicher Probleme, deren Lösungen sehe ich aber in emanzipatorischen Bewegungen weltweit. Deshalb wollte ich unbedingt Teil der internationalen Delegation sein", erzählt die 22-jährige Aktivistin über die Beweggründe ihrer ungewöhnlichen Reise. Sie ist gemeinsam mit einem weiteren Gießener Studenten Teil einer Gruppe von ungefähr 100 Politikern, Menschenrechtsaktivisten, Feministinnen und weiteren Personen. Beide möchten ihre Namen nicht öffentlich machen. Gemeinsames Ziel der Reise ist es, auf die verzwickte Lage der vom Krieg geplagten Region Kurdistan aufmerksam zu machen, die sich in vier Teilen über den Irak, den Iran, Syrien und die Türkei erstreckt.

"Wir wollen einen Kontrapunkt zur Nato-Sicherheitskonferenz setzen und zeigen, wer für die Lage hier vor Ort verantwortlich ist, nämlich der Nato-Partner Türkei", erläutert die JLU-Studentin. Die Vorwürfe wiegen schwer: Die Türkei verfolge "neo-osmanische Interessen", attackiere immer wieder Gebiete außerhalb ihrer Staatsgrenze, etwa in der international nicht anerkannten Autonomen Administration von Nord- und Ostsyrien oder eben im Nordirak. "Sie tun das unter dem Vorwand der PKK-Bekämpfung, aber die wahren Interessen sind machtpolitischer und imperialistischer Natur", sagt die 22-Jährige. So habe die Türkei eine sogenannte "Sicherheitszone" eingerichtet, also einen Korridor auf irakisch-kurdischem Gebiet, in dem Wälder gerodet und Dörfer entvölkert werden. "Wir sind alles Fürsprecher für das kurdische Volk in unseren Heimatstaaten, aber konnten immer nur zu wenig mediale Aufmerksamkeit auf diese Problematik ziehen. Deshalb wollten wir hier vor Ort ein Zeichen setzen und die EU, die Vereinten Nationen und die Nato auffordern, für eine friedliche Lösung des Konflikts einzustehen - und wir speziell als Deutsche unsere Regierung auffordern, Waffenexporte in die Region zu verbieten", erklärt die Gießenerin weiter auch die deutsche Rolle im Konflikt.

Ein solches entvölkertes Dorf sowie vertriebene Bewohner wollte man mit der Delegation besuchen. Allerdings sei das Hotel von den Peschmerga, also kurdisch-irakischen Truppen, versperrt gewesen, Reisen in die Sicherheitszone wurden verwehrt. Außerdem sei eine Pressekonferenz vor dem UN-Quartier in Erbil verhindert worden, die man anschließend in der Hotellobby abgehalten habe. Laut der Aktivistin gebe es dafür handfeste politische Gründe: "Die Region Erbil liegt in der Hand der konservativen Demokratischen Partei Kurdistans (PDK), die mit der Türkei gemeinsam Geschäfte macht. Wir sind deshalb nach Sulaimaniyya weitergereist; die Region wird von der sozialdemokratischen Patriotischen Union Kurdistans (PUK) kontrolliert, die unsere Aktivitäten nicht verhindert", erklärt die Gießenerin die komplexe Gemengelage der kurdisch-irakischen Politik. Die Türkei sei auch für den Ausreisestopp an deutschen Flughäfen verantwortlich: "Man will Erdogan nicht verstimmen und internationale Beziehungen wahren - darunter leiden dann die Menschen vor Ort", ist sie überzeugt. Die Leidenden der zahlreichen Konflikte habe man unter anderem in einem kleinen Dorf außerhalb Sulaimaniyyas sehen können. Eine einheimische Zivilistin hat dort bei einem türkischen Drohnenangriff vor einem Jahr ein Bein verloren, immer wieder attackieren auch außerhalb der türkischen Sicherheitszone Drohnen das irakische Gebiet. "Wenige Stunden nach unserem Besuch fand ganz in der Nähe ein weiterer Drohnenangriff statt, bei dem wohl zwei Menschen ums Leben kamen", berichtet die 22-Jährige bewegt.

"Unfassbar bereichernd"

Jedoch hat es auch Treffen mit örtlichen Menschenrechtsaktivisten, Jugendgruppen oder queeren Organisationen unter friedlicheren Bedingungen gegeben, diese seien "unfassbar bereichernd" gewesen. "Mein persönliches Highlight war die Besichtigung der religiösen Hauptstätte der Eziden in Lalisch. Im Herz einer Jahrtausende alten Kultur zu stehen, deren Verbundenheit mit der Natur und den Menschen zu spüren, mit ihnen in Kontakt zu treten - das war einmalig", so die 22-Jährige über den Besuch der ethnisch-religiösen Minderheit, die zuletzt 2014 unter anderem von der PKK-Guerilla knapp vor einer Auslöschung durch den sogenannten Islamischen Staat gerettet werden konnte.

Angst habe die Studentin während des Aufenthaltes in der Krisenregion übrigens kaum gehabt, auch wenn sie sich der Risiken durchaus bewusst ist. "Das Leben der Menschen vor Ort beinhaltet jedoch so viel mehr als die bloße Gefahr, auch wenn Krieg und Elend ihre permanenten Begleiter sind", erklärt die Aktivistin ihren Gemütszustand. "Die unterdrückenden Kräfte vor Ort können wir jedoch nur besiegen, wenn wir uns international dagegenstemmen", resümiert sie ihre Motivation zum Antritt der ungewöhnlichen Reise. Anschließend wird die Verbindung wieder instabil, es gibt viel zu tun. Die Tage sind prall gefüllt und die nächste Pressekonferenz seht bereits an.