Zwei Wahlgänge für dritte Amtszeit an JLU Gießen

Geschafft: Unipräsident Joybrato Mukherjee braucht zwar zwei Wahlgänge, darf nun aber für eine dritte Amtszeit von sechs Jahren an der Spitze der JLU stehen.

GIESSEN - Als "strahlender Sieger" präsentiert sich Prof. Joybrato Mukherjee um kurz nach 15 Uhr nicht unbedingt. Vielmehr steht er nachdenklich und ein wenig blass auf der Bühne der Uniaula, um sich "ganz herzlich" beim Wahlgremium für das Vertrauen zu bedanken. Dabei erinnert er daran, dass die Justus-Liebig-Universität (JLU) genau vor einem Jahr durch den Cyberangriff "ihrer Kernfunktionen beraubt" worden war. Und vielleicht mag es so mancher als schlechtes Omen erachten, dass dem Präsidenten just in diesem Moment "der Saft abgedreht wird". Über das offenkundig eigens für die Dankesworte vorgesehene Standmikrophon ist der 47-Jährige nämlich nicht mehr zu hören. Doch es sind nicht erneut Internetkriminelle am Werk, die ihr Unwesen treiben, sondern es handelt sich nur um eine technische Panne. Denn Mukherjee greift kurzerhand zu einem der Tischmikrophone und schon kann es weitergehen. Geradezu eindringlich appelliert er nun an die Mitglieder der JLU, "die Kräfte zu bündeln". Und er fügt hinzu: "Die Herausforderungen, die auch nach der Pandemie auf uns zukommen werden, können wir nur bestehen, wenn wir als Gemeinschaft zusammenhalten."

In den 45 Minuten zuvor hat sich indes beinahe der Eindruck aufgedrängt, dass das Miteinander von Präsident und Vertretung der Gesamtuniversität brüchig ist. Der einzig verbliebene Kandidat und Amtsinhaber braucht immerhin zwei Wahlgänge, um als Leiter der JLU eine dritte Amtszeit übernehmen zu können. Beim ersten Urnengang erhält der Anglist nur 16 der abgegebenen Stimmen. Sieben Mitglieder des Erweiterten Senats votieren gegen ihn, zehn enthalten sich. Gewählt ist ein Kandidat jedoch erst dann, wenn er "mindestens 18 Stimmen" auf sich vereinigen kann. Darauf hatte Prof. Renate Deinzer noch zu Wochenbeginn hingewiesen - als die Vorsitzende des Wahlvorstandes den Rückzug des einzigen Gegenkandidaten Prof. Hans-Uwe Simon bekannt gegeben hat.

Nach wenigen Minuten Bedenkzeit besinnen sich die Professoren, die wissenschaftlichen und technisch-administrativen Mitarbeiter sowie die Studierenden in der Wahlversammlung eines Besseren. Bei der zweiten Abstimmung erzielt Joybrato Mukherjee mit 20 Stimmen die erforderliche Mehrheit. Wenngleich nun sogar acht Votierende wünschen, dass es keine sechs Jahre andauernde Verlängerung für den JLU-Chef gibt. Nicht festlegen können oder wollen sich diesmal lediglich fünf Mitglieder des Erweiterten Senats. Folglich ist der Präsident wiedergewählt. "Mit einem klaren Ergebnis", wie der 47-Jährige später auf der Bühne betont. Er freue sich über die Entscheidung der Wahlversammlung, sagt er anschließend im Gespräch mit dem Anzeiger. Dass ein zweiter Wahlgang erforderlich war, habe ihn nicht erstaunt. "Wenn zwei Tage zuvor ein Mitbewerber aussteigt und man zwei Amtszeiten hinter sich hat, ist man darüber nicht überrascht."

Seit der Anhörung am 4. November ist an der Hochschule natürlich über die mögliche Zahl der Ja-Stimmen für den Gegenkandidaten diskutiert worden. Wenngleich so mancher Beobachter der beiden Statements sowie der vierstündigen Befragung von Simon und Mukherjee überzeugt war, dass jedes Votumfür den Bewerber aus der Schweiz allein als Gegenstimme gegen den Amtsinhaber interpretiert werden könne. Zu oberflächlich, uninspiriert und mitunter auch uninformiert präsentierte sich der Mediziner. Nach seinem Rückzug am Montag blieben also nur Mutmaßungen über das Ausmaß der vermeintlichen Befürworter des 62-Jährigen.

Angesichts fehlender Auswahl wurde über ein zweites Votum seitdem durchaus spekuliert. Als Vizepräsidentin Verena Dolle um 14.43 Uhr das Ergebnis des ersten Wahlgangs verkündet, schwant aber womöglich dem einen oder anderen, dass das Ganze auch komplett scheitern könnte. Mehr als zwei Urnengänge sind laut den rechtlichen Vorgaben bei nur einem einzigen Kandidaten nicht zulässig. Zwingende Konsequenz wäre eine neue Ausschreibung der Position gewesen. Und es hätte wohl weder eines Orakels noch Kaffeesatzes bedurft, um zu erahnen, dass Joybrato Mukherjee seinen Hut nicht mehr in den sprichwörtlichen Ring geworfen hätte.

Im Dezember 2009 hat der 47-Jährige das Präsidentenamt offiziell übernommen. Seitdem hat sich die Hochschule ganz ohne Zweifel und weithin anerkannt prächtig entwickelt. Folglich standen bei der Befragung vor fünf Wochen weniger die Perspektiven im Mittelpunkt, die Joybrato Mukherjee für die JLU aufzuzeigen vermochte, als vielmehr sein Führungsstil. Der wird - wie er selbst einräumte - mitunter als "autoritär" gebrandmarkt. Ihm sei bewusst, dass er in seiner zweiten Amtszeit die JLU deutlich straffer von oben geleitet habe. Künftig solle wieder stärker auf die Mitwirkung aller gesetzt werden. "Partizipation ist, davon bin ich überzeugt, kein Sand im Getriebe, sondern die Triebfeder für unseren Erfolg", schlug er in der damaligen Fragerunde versöhnliche Töne an. Obendrein stellte der JLU-Präsident öffentlich selbstkritisch fest, dass Mitarbeiter offenbar eine "mangelnde Wertschätzung der Leistung" monieren.

Daran knüpft er in seiner Dankesrede nahtlos an. "Der Zusammenhalt der Universität ist für die großen Herausforderungen wichtig. Aber dieser Zusammenhalt ist auch für die vielen vermeintlich kleinen Krisen und Problemlagen wichtig, die sich alltäglich stellen." Wie stark die Universität tatsächlich sei, zeige sich wohl besonders bei diesen weniger großen Schwierigkeiten. Und mit leicht stockender Stimme benennt er einige dieser weniger prägnanten Schwierigkeiten und sieht "Zusammenhalt, wechselseitige Unterstützung und Solidarität" als Lösung.

"Es liegt mir gerade an einem Tag wie heute besonders am Herzen zu betonen, dass jedes Mitglied der JLU gleichwichtig ist und dazu beiträgt, dass die Universität erfolgreich ist." Beispielhaft und sichtlich emotional erwähnt er fünf der insgesamt rund 35 000 Menschen namentlich: von der Reinigungskraft im Hauptgebäude über die Professorin an einem Fachbereich, eine Studentin, einen Dekanatsreferenten und eine Mitarbeiterin der Verwaltung. "Das Vertrauen, das Sie mir heute ausgesprochen haben, verbinde ich mit dem persönlichen Ziel, diesen Zusammenhalt nach den Möglichkeiten, die mir gegeben sind, zu stärken." Dafür bekommt der alte und neue Präsident der JLU denn auch herzlichen Applaus.