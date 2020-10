Zweitägiges Festival der Gießener Theaterwissenschaftler startet heute

Paartanz in Zeiten des Social Distancing: "Probe für ein Duett, das nie stattfinden wird". Foto: Festival

giessen. Es war ein extremes, ein schwieriges und bisweilen auch deprimierendes Semester für die Studierenden der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen. Für diese ganz spezielle Ausbildung zwischen Theorie und Praxis kommen die jungen Menschen aus allen Teilen der Welt in die Stadt - wenn ihnen nicht der Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung macht. So gab es in den vergangenen Monaten kaum Begegnungen im Hör- oder Probesaal, sondern häufig nur über die sozialen Medien, wie Charlotte Dubrau berichtet. "Auch wenn es bei dem einen wegen der Zeitverschiebung gerade 8 Uhr morgens und bei der anderen 8 Uhr abends war." So lag es nahe, sich für das zweitägige Festival "Proposals for the Circumstances" (Vorschläge unter diesen Umständen) intensiv mit den Themen Nähe und Distanz zu beschäftigen. "Wie können wir unter diesen Umständen in die Zukunft blicken? Dazu wollen wir Vorschläge machen", sagt Mitveranstalterin Nina DeLudemann über die Werkschau, zu der Performances, Installationen, Videos und Stadtspaziergänge gehören. Heute Mittag startet das Programm um 13 Uhr in den Galerieräumen des KiZ (Kongresshalle).

"Für meine Arbeit ist das Anfassen, ist die Präsenz im Raum sehr wichtig", erzählt Lee Mun Wai. In seiner im KiZ laufenden, 40- bis 60-minütigen Choreografie "On Display" (mit Anmeldung) lotet er Verhältnisse "zwischen mir, dir und den Objekten" aus, etwa über sich treffende Blicke, deren Dauer und die bisweilen daraus entstehende Intimität. Die Teilnehmer werden in der Begegnung sowie in fortlaufenden Folgen von Bildern, Empfindungen, Situationen in das Geschehen miteinbezogen - wenngleich in der Galerie natürlich die üblichen Abstands- und Hygieneregeln gelten. Kein Problem stellen diese Regeln jedenfalls für die Arbeit von Ana Clara Montenegro dar. Sie zeigt eine "Probe für ein Duett, das nie stattfinden wird", wie es im Titel heißt. Geboten wird ein 30-minütiger Paartanz mit einem imaginären Partner. Und zugleich eine "Liebesaffäre mit jemandem, der nicht aufgetaucht ist". Ein vielversprechendes Projekt, wenngleich hoffentlich kein Modell für den Paartanz der Zukunft.

Grundsätzlich haben sich die insgesamt 18 teilnehmenden Künstler, so Nina DeLudemann, angesichts der aktuellen Umstände zunächst verschiedene Fragen gestellt: Was brauchen wir? Was sind unsere Bedürfnisse? Und was ist überhaupt möglich? Sie selbst wählte dazu zwei Sätze des französischen Philosophen Jean-Paul Sartre aus: "In diesem Moment bin ich dabei, mir selbst Theater vorzuspielen. Ich weiß ganz genau, dass ich nichts tun will." Was nicht ganz stimmt - denn sie faltet kleine Origami-Tierfiguren aus Flyern und Plakaten, mit denen für das Festival geworben wird. Es ist Material, "das während des Programms eigentlich schon wertlos ist, weil es als Hinweis darauf nicht mehr gebraucht wird", sagt sie. Ihre Wiederverwertung des Papiers wird damit zu einer "Übung in Hoffnung" sowie gleichzeitig zu einer Auseinandersetzung mit der Frage, "ob man sich eine andere Art von Zukunft vorstellen kann".

Und diese Zukunft steckt natürlich auch in der digitalen Welt. Kanade Hamawaki hat einen "Guerilla-Spaziergang" konzipiert, der über einen Livestream von zwei Menschen in verschiedenen Städten mit der Welt - und natürlich auch den Festivalbesuchern geteilt wird. "Manchmal ist es schwierig, alleine loszulaufen", sagt sie. "Man braucht einen Grund". Und denn will sie mit ihrem Projekt bieten, das sich gleichzeitig mit der "Kollektivität im digitalen Raum" auseinandersetzt. Ein weiterer Spaziergang widmet sich der "Anatomie der Stadt". Dabei können die Teilnehmer einen Audiowalk auf ihr Handy laden und zu Fuß eine Zeitreise durch die Geschichte Gießens unternehmen. Los geht es in der Senckenbergstraße, an den Schlammbeisern vorbei, über den Kreuzplatz bis zum Elefantenklo.