Zweite Ausgabe von Gießener Literaturmagazin vorgestellt

GIESSEN - "Bühne frei": Mit diesen verheißungsvollen Worten eröffnete Anja Janetzki von der Volkshochschule (vhs) des Landkreises Gießen einen Leseabend mit dem noch immer neuen Gießener Literaturmagazin "Georg*ette". Die Bühne musste sich jeder selbst vorstellen. Drei Kurzgeschichten und einige moderne Verse konnte aber per Live-Stream miterleben, wer sich am Freitagabend auf der Homepage des Projektes eingeloggt hatte.

Der Vorabend zum 1. Mai ist traditionell als Walpurgisnacht bekannt. Und genau diesem Thema hatten die Literaten ihre Zeilen gewidmet. "Dahinter endet der Weg im Moor": So lautet der Titel dieser zweiten Ausgabe, die sich themenbezogen dem Grusel und der Düsternis widmet. Eigentlich sollte die Ausgabe bereits im Dezember erscheinen. "Sie offenbart passend zur dunkleren Jahreszeit vielerorts ihre schaurigen Facetten", schreiben Maximilian Lipski und Jan Seibert, zwei der Herausgeber, im Vorwort. Doch dann kam die dritte Welle der Corona-Pandemie, und Live-Lesungen mit Publikum waren ausgeschlossen. Also warteten die Herausgeber noch einmal ab und entschlossen sich erst zur Veröffentlichung, als die Tage wieder länger wurden. Hexensabbat und Walpurgisnacht: Das passte nun wieder perfekt zum düsteren Inhalt, an eine Live-Lesung jedoch war immer noch nicht zu denken.

Zum Hintergrund: "Georg*ette" ist ein junges Literaturmagazin für Gießen und das Lahngebiet, vor einem Jahr gegründet, um Literaturschaffenden, Autoren und Autorinnen in der Region eine Stimme zu geben. Der Titel ist, unschwer zu erraten, an den Namen des großen Dichters Georg Büchner angelehnt, der in Gießen an einigen seiner wichtigsten Arbeiten geschrieben hat.

"Georgette#2", die zweite Ausgabe des Magazins, umfasst 68 Seiten mit Texten, Illustrationen und Fotos. Die einzelnen Beiträge wurden aus insgesamt 50 Einsendungen eines "Open Call for Papers" von der Redaktion ausgewählt. Das Literaturmagazin wird durch das Kulturamt der Stadt Gießen unterstützt, das unter anderem die Kosten für den Druck übernommen hat. Redaktionsmitglieder und Autoren arbeiten ehrenamtlich. Die Redaktion der Zeitschrift besteht aus Anika Brummer, Pedro Hafermann, Jasmin Höhl, Maximilian Lipski und Jan Seibert. Die Zeichnungen stammen von Andreas Eikenroth und Gregor von Schenck, die Fotografien von Anika Brummer.

Von den acht Autoren der zweiten Ausgabe waren vier in der Online-Lesung zu erleben. Für den Auftakt sorgte der junge Carlo Maximilian Engeländer, der seine Kurzgeschichte "Bockwurst und Mohnkuchen" vorstellte, in der es zwar nicht um Hexen, aber doch um Totengräber und um die Räumung von Grabstätten geht. Moderator Pedro Hafermann würdigte die "feine Erzählweise" Engeländers.

Als zweite folgte Carina Müller, von der im Heft ein geradezu blutrünstiges Kammerspiel mit verteilten Rollen zu lesen ist. Für die Lesung hatte sich die Autorin jedoch eine Kurzgeschichte ausgesucht. Ort des Geschehens ist eine kleine Stadt in Mitteldeutschland, aus der immer wieder Menschen verschwinden, es ist die Rede von Bestien und Werwölfen, düstere Szenen werden eindringlich beschrieben. Bedauerlicherweise drangen nur einzelne Satzfetzen zum Online-Hörer durch, es gab Probleme mit dem Mikro.

Gut zu verstehen waren glücklicherweise die experimentellen Sprachspielereien von Markus Himmelmann. Seine Lyrik greift semantisch-phonologische Ähnlichkeiten auf und stellt immer wieder neue Bezüge zwischen Wörtern und ganz anders konnotierten Emotionen her. Zudem war der Beitrag exquisit vorgetragen, es gab spontanen Applaus aus dem Publikum.

Eine schaurige Hexengeschichte präsentierte zum Abschluss Dr. Markus Reitzenstein, den etliche der Autoren bereits als Dozent am Institut für Germanistik der Justus-Liebig-Universität kennen.

Für die dritte Ausgabe von "Georg*ette" sucht die Redaktion ab sofort nach Texten aller Art, Lyrik oder Kurzgeschichten. Eingereicht werden können sie über die Seite http://georgette-giessen.de/einsenden.htm.