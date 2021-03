"Zweites Hanau verhindern" - Diskussion der Gießener Grünen

Klare Kante gegen Rassismus fordern die Teilnehmer der digitalen Diskussionsveranstaltung. Screenshot: Leyendecker

GIESSEN - Was kann die Gesellschaft aus dem Anschlag in Hanau im Februar 2020 lernen und was hat sie gelernt, vor allem beim Thema Rassismus? Diese Frage diskutierte der Kreisverband der Gießener Grünen gemeinsam mit prominenten Gästen in digitalem Rahmen. Mit dabei waren Filiz Polat, die migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Omid Nouripour, der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Ali Can, Sozialaktivist und Deutschlands jüngster Stiftungsvorstand sowie Robert Erkan, Opferberater der Stadt Hanau.

Viele Geschichten über Rassismus kämen langsam mehr an die Oberfläche, beginnt Moderator Behzad Borhani. Den Fokus legt er gemeinsam mit den Anwesenden auf die Taten in Hanau und zitiert einen Abschnitt der Rede Nouripours nach dem Anschlag. "Wir schenken ihnen nicht unseren Hass und schon gar nicht unsere Angst".

Nouripour erzählt von seinen Erlebnissen der 1990er-Jahren. "Meine Stadt (Frankfurt) wurde im Zuge der Doppelpassreform merkwürdig zu mir", berichtet der Politiker, der selbst einen deutschen und einen iranischen Pass besitzt. In Erinnerung blieb ihm die Aussage eines älteren Mannes: "Was mit euch Ausländern passiert, entscheiden wir Deutsche". Hanau sei aus seiner Sicht "die größte Zäsur" seines Lebens und man schulde den Opfern Aufklärung und 'klare Kante' gegen Rassismus.

Ähnlich sieht das Polat: "Wir haben nichts aus dem Fall NSU gelernt. Wir nehmen Netzwerke nicht ernst", so die Politikerin. Erst seit der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sei von einer Zäsur gesprochen worden. Die treibende Kraft im Kampf gegen Rassismus sei die Zivilgesellschaft, die zum Handeln dränge. Polat fordert ein Einwanderungsministerium und vor allem, dass die Politik das gefährliche Klima unterbinde. "Das Thema Migration muss man vom Innenministerium entkoppeln. Migrantenviertel sind oft fälschlicherweise im Fokus", meint die Referentin.

Robert Erkan hat die Erlebnisse in Hanau sehr intensiv in Erinnerung. "Ich war am Tag danach in den Kulturzentren. Die Stadt hatte keinen Plan - wie denn auch? Auf so was kann man sich nicht vorbereiten", so der Mediator. Er selbst sehe sich als Kind mit Migrationswurzeln par excellence. "Ich bin ein katholischer Deutsch-Türke mit kroatischen Wurzeln. Ich war mal der Deutsche, mal der Türke, mal der Kroate. Ich kenne die Zerrissenheit", erzählt Erkan. Er war am Krisenstab der Stadt beteiligt und hat geholfen, die Organisation aufzuziehen.

"Jede Familie ist einzigartig. Wir brauchten eine Vielfalt an Therapeuten. Trauma ist keine Krankheit, es wird erst zu einer", resümiert der Opferberater. Die Kommune habe im Nachhinein gut reagiert, auch wenn am Anfang der Schock überwog. Dennoch betont er: "Du kannst dich auf so was wie Hanau nicht vorbereiten - aber Haltung zeigen."

Haltung zeigen

Eben diese Haltung fordert auch Polat: "Diskriminierung im Alltag ist ein scharfes Schwert", so die Sprecherin. Der Umgang durch die Polizei, die Politik und die Sicherheitsbehörden in der Nacht von Hanau sei mehr als fraglich gewesen. Das bekräftigt auch Erkan. "Bei so einer Lage muss ich mich erklären und nicht erst, wenn man nachfragt. Transparenz war das Gebot der Stunde", meint der Mediator.

Auch Can erlebte die Stunden nach Hanau sehr ergreifend. "Ich war sehr niedergeschlagen. Mir war klar, dass ich Solidarität zeigen sollte und auch musste". Besonders in Erinnerung blieb ihm, dass die Opfer, welche Roma und Sinti waren, erstmal ignoriert wurden. Er selbst habe während seines Praktikums für das Lehramtsstudium Rassismus erlebt, als er im Lehrerkollegium aktiven Rassismus aufgedeckt habe. Man erfahre nicht die Unterstützung, die man sich wünschen würde, woraufhin die Anwesenden bekräftigend nickten.

Deutschland, so Can, habe eine lange Tradition, was Rassismus angeht. Doch auch hier sieht er erste Veränderungen. "Weiße Deutsche hinterfragen ihre Privilegien, die Sensibilisierung schreitet voran. Integration ist ein langer Prozess, auf beiden Seiten", meint der Sozialaktivist.

Nouripour betont, dass Hanau lange Synonym dafür sein wird, was geschehen ist. "Wir brauchen mehr Diversität in der öffentlichen Verwaltung und müssen die Helden des Abends ehren", so der Sprecher. Rassismus sei bösartig und spalte die Gesellschaft, doch auch dagegen regt sich Widerstand. "Das Ehrenamt und viele andere halten die Gesellschaft zusammen. Sie sind die Baumeister der Gesellschaft", meint der Politiker.