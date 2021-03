Zwischen Leipzig und dem Nordirak

Detailliert schildert die Schriftstellerin das ländliche Leben bei ihrer großen kurdischen Verwandtschaft - hier eine abendliche Szene aus Kobane. Foto: dpa, Shabtai Gold

GIESSEN - Ein intensives Buch. Der Debütroman "Die Sommer" von Ronya Othmann erzählt die Geschichte der Leipziger Studentin Leyla. Sie ist die Tochter einer deutschen Mutter und eines kurdischen Vaters. Als Kind verbringt Leyla jeden Sommer bei den Verwandten ihres Vaters in Nordsyrien. Bis zu jenem Sommer, als eine Reise nach Syrien zu gefährlich wird.

Das Literarische Zentrum Gießen (LZG) stellte jetzt Ronya Othmann im Rahmen einer Online-Lesung vor, Gelegenheit für Literaturfreunde, die junge Autorin und ihr im renommierten Hanser-Verlag erschienenes Buch zumindest über den Bildschirm kennenzulernen. Die Lesung fand in Kooperation mit der Dezentralen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Germanistik, Gefangenes Wort und dem Zellkultur-Büro für Angewandte Kultur und Bildung statt. Die Begrüßung der Runde übernahm LZG-Geschäftsführerin Janine Clemens.

Ronya Othmann wurde 1993 in München geboren. Wie ihre Protagonistin Leyla hat sie eine deutsche Mutter und einen kurdischen Vater. Nach dem Abitur studierte sie am Literaturinstitut in Leipzig. Ausgezeichnet wurde sie unter anderem mit dem MDR-Literaturpreis und den Publikumspreis des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs. 2018 war sie in der Jury des Internationalen Filmfestivals in Duhok in der Autonomen Region Kurdistan, im Nordirak.

Als eine Pendlerin, eine Wanderin zwischen den Welten sieht sich die Autorin, das wird im Gespräch zwischen ihr und Moderatorin Madelyn Rittner von Anfang an deutlich. Die glitzernde Haarspange, ein Geschenk ihrer kurdischen Tante, zieht sie lieber zu Hause in Süddeutschland nicht an, aus Angst ausgelacht zu werden. Und in Syrien gehört das kleine Mädchen aus Almanya auch nicht richtig zur Kinderclique, es bewegt sich ungeschickt im Gelände, hat Angst vor Schafen und kann das "r" nicht richtig rollen.

Dennoch: Das Herz der Autorin ist ganz bei ihrem kleinen kurdischen Dorf. "Leyla konnte den Weg ins Dorf im Kopf gehen. Vom metallenen Schild Tel Khartouns zehn Schritte bis zur Abzweigung, dann fünfzehn Schritte bis zum Garten der Großeltern, dort dann zwischen dem Garten der Großeltern und dem Garten der Nachbarn dreihundert Schritte auf dem Schotterweg, wo einem meist schon die Hühner entgegenkamen...." Detailliert schildert Ronya Othmann das ländliche Leben, die Fürsorge der Großmutter für einen Riesenclan von Cousins und Cousinen, die brütende Hitze in der Mittagszeit, die Familienfeste und die Erzählungen von früher. Sie selbst kann die einzelnen Jahre im Rückblick kaum noch unterscheiden, weil sich alles wie ein gleichmäßig strömender Zeitfluss anfühlt.

Die Zeit nach diesem Schnitt erlebt Ronya Othmann ebenso wie ihre Protagonistin Leyla im sicheren Deutschland, über Internet, Nachrichten, Zeitungen. Dort holt sie sich auch das Rohmaterial für ihren Roman wie die folgende Passage: "Am späten Abend des 15. Februar 2011 sprühte eine Gruppe von Jungen in Daraa im Südwesten des Landes einen Spruch auf die Mauer ihres Schulhofs. Der Hausmeister war der erste, der am Morgen das Graffiti las: Du bist dran, Doktor! Nieder mit Assad! Der Hausmeister informierte den Schulleiter. Der Schulleiter informierte die Polizei. Die Polizei nahm die Schüler fest. Die Schüler wurden gefoltert." Den besorgten Eltern schrieb der Chef der Sicherheitskräfte: "Vergesst, dass ihr diese Kinder hattet. Geht nach Hause. Macht neue Kinder. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, bringt eure Frauen, und wir machen euch neue Kinder". Eine böse Geschichte, von vielen westlichen Medien verbreitet, am detailliertesten von Claas Relotius im "Spiegel", dem sein Arbeitgeber heute vorwirft "offenkundig massive Fälschungen" in diese Geschichte eingeflochten zu haben. Othmann ist dieses Relotius-Recycling nicht vorzuwerfen, sie ist ja Autorin.

Dann ein großer Schnitt, als die Terrorgruppe IS sich in Syrien breitmacht. Schrecklich die Angriffe auf Aleppo durch die Regierungstruppen Assads. Hier war Leyla früher mit dem Flugzeug gelandet und wieder abgereist, hatte noch Verwandte in der Großstadt besucht. Die Vorher- und Nachher-Fotos von bekannten Straßen und Plätzen, für die junge Frau kaum zu ertragen.

2011 war Leyla zum letzten Mal bei ihrer Familie im Nordirak. Die instabile Lage dauert an, 2014 kam es zur brutalen Zäsur: der Vertreibung der jesidischen Kurden durch den IS aus ihren Dörfern. "Von da an war nichts mehr wir zuvor. Im Nachhinein wünschte ich, dass ich alles fotografiert und katalogisiert hätte", betont die Autorin.

Die Einzelheiten bekam sie vor allem durch ihren Vater mit: "Der Vater saß immerzu auf dem Sofa, der Fernseher eingeschaltet. KurdSat, Kurdistan TV, RojTV, Rudaw, al-Jazeera, Al Arabia... Es war, als explodiere etwas hinter dem Bildschirm. Als zerbreche die Oberfläche und strömten der Lärm und die Bilder in den Raum hinein und über Leylas Familie auf dem Sofa davor hinweg. Ab 2011 wurde der Fernseher nicht mehr ausgeschaltet."

Mit ihren deutschen Freundinnen redet Leyla nie über die Entwicklung im Nahen Osten und das Schicksal ihrer Familie. Die Freundinnen fragen nie nach, auf beiden Seiten herrscht Sprachlosigkeit." Was bedeutet es für Leyla, mit diesen Widersprüchen zu leben", will die Moderatorin wissen. Wäre es nicht wünschenswert, dass Europa da näher hinschaut? Ronya Othmann merkt nur kurz an, dass Deutschland Überwachungstechnologie für den syrischen Geheimdienst geliefert habe. Eine spannende Lesung, die Lust zum Weiterlesen geweckt hat. .

