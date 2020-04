Zwischen Regeln und Gewissen

Abstand halten wird gefordert - wie hier in Frankfurt. Eine Fügsamkeit, die aber nur "auf Angst vor ständiger Polizeipräsenz beruht, ist auf Dauer zu aufwendig und kostspielig", schreibt Götz Eisenberg. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Meine Vermutung ist, dass das zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängte Versammlungsverbot anfangs auch deswegen einigermaßen befolgt wurde, weil es draußen bitter kalt war. Eisige Temperaturen luden nicht zum Sitzen und Verweilen im Freien ein. Die Kaltfront "Jürgen" erwies sich als der beste Verbündete des Innenministers und der Ordnungskräfte. Seit in der Woche vor Ostern die Temperaturen stiegen, wurde es allenthalben schwieriger. Gesetze und Verordnungen zeigen nur auf die Wirkung, die sie verinnerlichen und respektieren, nicht aber auf die, die gewohnt sind, sie zu übertreten oder lediglich für unverbindliche Empfehlungen zu halten. Sie bedürfen deswegen der ständigen äußeren Stützung durch Kontrollen der Polizei und entsprechende Strafandrohungen.

Es gibt ein komplexes Wechselspiel zwischen innerer und äußerer Polizei. Man kann nicht hinter jeden Menschen einen Polizisten stellen, der sein Verhalten überwacht. Man müsste dann hinter jeden Polizisten einen anderen stellen, der diesen überwacht, und hinter den zweiten einen dritten. Kurzum: Eine Fügsamkeit, die nur auf Angst vor realen Zwangsmitteln und ständiger Polizeipräsenz beruht, ist auf Dauer zu aufwendig und kostspielig. Und es wäre ihr auf Dauer nicht zu trauen. Die Menschen müssen wollen, was sie sollen. Die Polizei muss verinnerlicht werden und die Gestalt des Gewissens annehmen. Ohne Unterstützung der inneren Polizei stünde die äußere auf verlorenem Posten. Der Soziologe Norbert Elias hat den "Prozess der Zivilisation" als einen beschrieben, in dessen Verlauf äußerer Fremdzwang sich in inneren Selbstzwang verwandelt. Ge- und Verbote rutschen im Verlauf der Sozialisation der Heranwachsenden nach innen. Die Psychoanalyse hat die Verinnerlichung des zunächst äußeren Zwangs als Bildung des Über-Ichs beschrieben. Diese ist an bestimmte familiäre Bedingungen gebunden, die seit einiger Zeit schwächer werden. Es gibt immer weniger Eltern, die ihren Kindern Normen und Werte vermitteln. Außerdem wohnt dieser Gesellschaft, spätestens seit ihrem Übergang ins konsumistische Stadium, eine immoralistische Enthemmungstendenz inne. Dem Geld ist eben alles egal.

In unserem heutigen Corona-Kontext tritt das Verhältnis von innerer und äußerer Polizei besonders deutlich in Erscheinung. Wenn die innere Polizei des Gewissens nicht mehr stark genug ist, die Menschen zur Befolgung von Regeln und Normen anzuhalten, dann muss die äußere Polizei vermehrt in Erscheinung treten. Der Sozialphilosoph Max Horkheimer hatte diesen Prozess kurz vor seinem Tod sorgenvoll registriert: Das Gewissen der Leute sei nicht mehr wirksam genug, um die ökonomische und staatliche Ordnung und die soziale Integration zu sichern, und die Polizei sei noch nicht stark genug. Wir lebten, so vermutete Horkheimer damals, in einer Periode des Übergangs von einer Form bürgerlicher Herrschaft zu einer anderen. Was würde sein, wenn die Polizei das eines Tages nachgeholt hat?

Inzwischen deutet sich ein zeitgemäßer Ausweg aus dem Zerfall klassischer Formen bürgerlicher Herrschaft an. Bei fortschreitender Desintegration - ich sehe im Augenblick nichts, was sie aufhalten könnte - blüht uns unter heutigen Bedingungen eine digitale Diktatur nach chinesischem Vorbild. Das dort entwickelte soziale Kreditsystem wird sich zum Exportschlager entwickeln. Unübersehbar wächst in den sogenannten liberalen Demokratien das Interesse an der in China praktizierten Allianz von autoritärem Staat und künstlicher Intelligenz. Die Corona-Pandemie gibt diesen Tendenzen einen mächtigen Schub. Kann man nicht die Wege von Infizierten durch Auswertung ihrer Handydaten rekonstruieren? Wer hatte mit wem Kontakt? Wer hält sich nicht an die Ausgangssperre? In China wird fieberhaft daran gearbeitet, Gesichtserkennung auch mit Gesichtsmasken möglich zu machen. Ich fürchte, im Namen der Seuchenbekämpfung wird man den Leuten alles verkaufen können.

Regelkonformes Verhalten wird also in Zukunft mehr oder weniger automatisch erzeugt und technisch erzwungen; jenseits davon wird man zu einem Fall für die Polizei oder die Psychiatrie. Moral und Innenlenkung werden tendenziell überflüssig. Noch schützen uns gewisse Residuen bürgerlicher Freiheits- und Persönlichkeitsrechte, aber die werden sich im Zuge der weiteren Digitalisierung schnell abschleifen. Das Individuum, jene Errungenschaft des bürgerlichen Zeitalters, das äußeren Fremdzwang durch verinnerlichten Selbstzwang ersetzte, wird aus dem Verkehr gezogen oder zieht sich selbst aus dem Verkehr. Die Leute verwanzen sich ihre Wohnung mittels Alexa schon heute aus freien Stücken. Die zu Usern mutierten Menschen veröffentlichen ihre "Profile" in den sozialen Netzwerken und tragen in Form ihrer Smartphones freiwillig eine elektronische Fußfessel. Aus welchen Gründen sollten sie einer digitalen Diktatur Widerstand entgegensetzen?

*

Götz Eisenberg ist Sozialwissenschaftler und Publizist. Er arbeitete jahrzehntelang als Gefängnispsychologe im Erwachsenenstrafvollzug. Er ist Mitinitiator des Gießener Georg-Büchner-Clubs. Eisenberg arbeitet an einer fortlaufenden "Sozialpsychologie des entfesselten Kapitalismus", deren dritter Band unter dem Titel "Zwischen Anarchismus und Populismus" erschienen ist. Foto: Archiv