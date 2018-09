AfD hat keine Alternative

Kein einziges Wort, keinen Antrag hatten jene zur Debatte beizutragen, die ansonsten großspurig behaupten, „die Etablierten“ stellten fast ausnahmslos die falschen Weichen. Und sie verstummten ausgerechnet dann, als es um das Königsrecht des Parlaments ging – zu bestimmen, für was Gelder ausgegeben werden. Das zeigt: die AfD hat anders als sie es in ihrem Namen behauptet gar keine politischen Alternativen in der Kreispolitik zu bieten. Die Debattenkultur zu vergiften, mit Unterstellungen und Falschnachrichten Aufmerksamkeit zu erheischen, dürfte auf Dauer auch kein tragfähiges Politikkonzept sein.