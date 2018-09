AfD punktet auch hier

Der CDU ist es indes auch hier an der Lahn nicht gelungen, Wähler am rechten Rand an sich zu binden. Sogar der oft als Hardliner bezeichnete Abgeordnete Klaus-Peter Willsch konnte in seinem Wahlkreis 178 (Rheingau-Taunus/Limburg) den Aufstieg der AfD nicht bremsen. Dabei zeigte er demonstrative Bürgernähe an der Grenze zum Populismus. Auch eckte er in seiner Partei an, etwa als es um die Euro-Politik ging – ein ehemaliges Steckenpferd der AfD. Das zeigt: Inhalte spielen für AfD-Wähler wohl keine Hauptrolle. Es scheint eher eine Stimmung zu sein, die die Rechtspopulisten in Stimmen verwandeln. Was sie damit künftig anfangen, wird sich zeigen. Sie haben zwar Ressentiments geschürt, Halbwahrheiten und Lügen verbreitet und teilweise gegen Andersdenkende gehetzt. Es bleibt abzuwarten, ob Vereinfacherer auf komplizierte Fragen angemessene Antworten bieten. Für die geradezu gedemütigte SPD indes ist das Wahlergebnis vielleicht eine „dornige Chance“, sich aus dem Würgegriff der „Groko“ zu befreien. Diesen wird sie ohne Hans-Joachim Schabedoth gehen – seine Partei hatte ihm keinen ausreichenden Listenplatz gegönnt, um wieder in den Bundestag einzuziehen.