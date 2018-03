Alle wollen, aber es ist kompliziert

Aber wie geht es weiter? Bereits 2015 gab es grünes Licht vonseiten der Kommunalpolitik: „Sanieren, Stück für Stück“. Passiert ist seitdem nicht viel, könnte man den Verantwortlichen vorwerfen. Aber in einen 50 Jahre alten Bau investieren, der quasi schon seit der Eröffnung erhebliche Baumängel hatte, die nun stückchenweise immer heftiger zum Vorschein treten? Nein.

Ein Neubau? Für die Badefreunde sicher eine schmeichelhafte Lösung. Wie hoch die Klippen für einen Neubau allerdings sind, hat Bürgermeister Christof Heller nur angedeutet. Fördermittel? Hört sich gut an, aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Da kommt noch was auf uns zu“ und damit hat der Bürgermeister Recht. Was so ein Schwimmbad kostet? 9,6 Millionen zum Beispiel – dafür bekommt Weilburg ein neues Kreishallenbad. Im Spätsommer soll es eröffnen. Bauzeit drei Jahre.