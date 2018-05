Allein auf weiter Flur

Für Gemeinden, in denen die rechtsextreme Kleinstpartei unterwegs ist, entsteht durch diese Situation ein Konfliktpotenzial, das sich im „Fall Wetzlar“ gezeigt hat. Denn während der Bundestag Initiative ergriffen hat, um die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen, können Kommunen zusehen, wie sie klarkommen.

Beispiel Büdingen: Die Stadt hat versucht, der NPD die Fraktionsgelder zu streichen. Sie hat auch versucht, ihr per Benutzungsordnung den Zutritt zur Stadthalle zu verwehren. Die NPD klagte und bekam Recht: Sie ist nicht verboten, darf nicht diskriminiert werden. Der eskalierte Streit um die Nutzung der Wetzlarer Stadthalle reiht sich ein in die Reihe dieser Verfahren, mit denen ein ums andere Mal neu festgelegt werden muss, was eine Gemeinde darf.

Dabei geht es nicht nur um irgendeine Symbolpolitik gegen ein paar unbedeutende braune Gesellen, sondern auch um Steuergeld: In Wetzlar stehen der NPD jährlich fast 30 000 Euro Fraktionsmittel zu. Auch dieses Geld trägt dazu bei, dass sie ihre Ideologie verbreiten kann. Gesetzliche Regelungen sind nötig, damit Kommunen reagieren können.