Belastung ist berechenbar

Die wiederkehrenden Beiträge haben in meinen Augen mehrere Vorteile. Die Beträge, die jährlich zu zahlen sind, wären kalkulierbar und verkraftbar. Rentner und junge Familien mit eigenem Häuschen brauchten sich nicht zu fürchten vor dem Tag, an dem die dicke Rechnung kommt. Das könnte sogar ein Argument sein, sich einen Bauplatz in Solms zu suchen. Und außerdem würde das System helfen, Baulücken zu schließen. Denn die Besitzer von unbebauten Grundstücken mit intakten Straßen davor müssten plötzlich auch zahlen – vielleicht ein guter Grund, das Land an einen zu verkaufen, der dort auch bauen will.

Ich jedenfalls wäre da gern solidarisch – obwohl die Straße vor unserem Haus noch ganz passabel ist.