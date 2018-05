Bloß nicht  voreilig abreißen

In diesen Worten schwingt dann immer der gleiche Vorwurf mit: Wie konnten unsere Vorgänger ein historisch wertvolles Erbe beseitigen, nur weil es zum damaligen Zeitpunkt Geld gekostet, Umstände bereitet oder gar einer Sanierung bedurft hätte.

„Wie konnten die nur...“ – das wird sich nach der Sitzung der Gemeindevertretung Lahnau am Mittwochabend auch so mancher alteingesessene Dorlarer fragen. Auch nach der Sitzung ist der Abriss der alten Kanonenbahnbrücke längst nicht beschlossene Sache. Doch mit ihrem „Ja“ zur Öffnung des Eisenbahndammes nimmt die Mehrheit aus SPD und CDU in der Gemeindevertretung den Abbruch der 140 Jahren alten Kanonenbahnbrücke zumindest billigend in Kauf. Denn es ist klar, dass die Naturschutzverbände im Genehmigungsverfahren darauf drängen werden. Und wofür? Dafür, dass die Bauern zwei Minuten weniger zu ihren Äckern fahren? Ist es das wirklich wert?

Nun, noch ist die Brücke da. Es gibt Menschen, die sie erhalten möchten und Menschen, die dafür konkrete Ideen haben. Die Brücke könnte die Biotope auf beiden Seiten der Lahn womöglich besser vernetzen, wenn man sie zur Grünbrücke umbaut. Man könnte den Stahlträger verschrotten und eine neue Konstruktion dort aufbauen, vielleicht aus heimischem Holz. Verbunden mit einem Radweg, der Radler nicht ins Naturschutzgebiet, sondern an seinen Rand führt. Man könnte einen (Rad-)wanderweg von Lollar nach Wetzlar planen, eine Art Route der Eisenbahnkultur mit Hinweistafeln, Erinnerungsstücken, Karten. Es gibt gewiss noch mehr Ideen und mit Sicherheit genügend Fördergeld. Aber: Für all das braucht man eine Brücke über die Lahn – in welcher Form auch immer.

Die Gemeindevertreter waren flexibel genug, um das sich kurzfristig bietende Angebot der Dammöffnung anzunehmen. Jetzt sollten sie kreativ genug sein, für die Brücke eine intelligentere Lösung vorzuschlagen als den Abbruchbagger. Die Brücke abzureißen, ohne Ideen für ihre Weiternutzung zumindest diskutiert zu haben, das wäre sträflich.

Mit der alten Brücke würden viele Erinnerungen und Chancen verschwinden, zum Beispiel zur Förderung des umweltfreundlichen Radverkehrs und der Naherholung. Und in einigen Jahren würden die Menschen zurückblicken, den Kopf schütteln und fragen: „Wie konnten die nur?“