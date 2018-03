Da wird man sauer. Vermutlich hat ein solches Verhalten weniger mit Bildung, sondern mehr mit Anstand und Verstand zu tun. Klar, nicht viele fahren gleich mit Vorsatz in den Wald, um dort alte Autoreifen hinzukippen. Manchmal geht es im Vergleich nur um Kleinigkeiten. Auch schon mal erlebt? Da möchte jemand Altglas einwerfen, aber der Container ist voll. Daneben stehen schon viele andere Kartons mit Flaschen auf dem Boden. Da stört der eine mehr oder weniger doch nicht. Oder? Und bevor alles wieder mit heimgeschleppt werden muss ...

Wenn jeder sein eigenes Verhalten hinterfragt, wäre schon eine Menge getan. Das fängt an bei ungezählten Einmal-Kaffeebechern, die in der Landschaft landen. Oder bei dem niemals endenden Ärger um den Hundedreck auf Gehwegen, für den die Zweibeiner am anderen Ende der Leine verantwortlich sind, die ihn liegen lassen.

Zum Glück gibt es Leute, die sich anders verhalten. In Kürze machen sich, wie in jedem Frühjahr, auch in und um Wetzlar freiwillige Helfer auf den Weg, um während der „Aktion saubere Landschaft“ Müll einzusammeln. Klasse, dass es solche Menschen gibt.