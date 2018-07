Dann wird aus dem Stehenden Festzug plötzlich ein nicht mehr stehender Festzug. Der Biedenkopfer Spielmannszug marschiert durchs Dorf, zusammen mit den Grenzgängern und die Stimmung im Kombacher Ortskern steigt. Die Reporterin lässt sich das natürlich nicht entgehen, rennt los, um ein paar gute Fotos zu erhaschen. Hurra: Wettläufer und Mohr sind auch dabei! Kamera gezückt, durch den Sucher geschaut. Aber wo ist er denn jetzt, der Mohr? Sie lässt die Kamera sinken, will sich suchend umzuschauen. Erwischt! Den Mohr muss sie nicht mehr suchen. Der hat sie schon gefunden. Er lacht, als er ihr verdutztes – nun zum Teil schwarzes – Gesicht sieht. Danke Kombach!

Der Mohr ist unterdessen schon wieder in der Menge verschwunden, um noch andere zu beglücken. Es ist ihm gelungen, wie am späten Nachmittag der Blick in viele geschwärzte Gesichter zeigt. Doch noch etwas anderes ist an vielen Gesichtern abzulesen: Nicht nur dem Mohr ist es heute gelungen, viele Menschen zu beglücken. Auch die Kombacher haben das geschafft: Mit ihrem großen, bunten, fröhlichen Miteinander-Fest. Danke, Kombach!