Das richtige Signal

Und doch hat das Kapitel „interkommunaler Windpark Oberlahn“ ein versöhnliches Ende genommen.

Es war wichtig, dass dieses Vorhaben nicht mit einem Richterspruch endet. Schon zu viel Porzellan wurde zerschlagen, zu viel Geld für juristisches Fachpersonal ausgegeben.

Das Signal, das die nun verkündete Einigung über die finanzielle Abwicklung des Windparkprojekts aussendet, ist klar: Was zusammen begonnen wird, wird auch zusammen beendet. Verträge hin oder her.

So können nicht nur alle Beteiligten ihr Gesicht wahren. Es geht noch um viel mehr: Nämlich darum, für künftige gemeinsame Projekte der drei Kommunen eine Vertrauensbasis zu schaffen. Zwischen den handelnden Personen einerseits. Aber, und das ist nicht zu unterschätzen, auch zwischen den Bürgern und den von ihnen gewählten politisch Verantwortlichen. Die Wähler müssen darauf vertrauen können, dass die Gewählten im Sinne des Allgemeinwohls agieren, Beschlüsse mit all ihren Konsequenzen tragen und zur Not auch missglückte Entscheidungen eingestehen und geraderücken.

Ein jahrelanger, teurer Rechtsstreit wäre dem nicht gerecht geworden. Deswegen sind der Vergleich und die einstimmigen Voten in den beteiligten Gremien die einzig richtige und vernünftige Lösung.